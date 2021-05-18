Жінка померла внаслідок пошкодження діафрагми та легені. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Власницю будинку знайшли у квартирі мертвою
- Правоохоронцям 17 травня надійшло повідомлення про те, що у Самборі в одному з будинків знайшли тіло 50-річної власниці.
- На місце виклику виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, дільничний офіцер, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- На тілі жінки правоохоронці побачили рану в ділянці грудей.
- Медики встановили, що ножове поранення, яке завдали жінці, пошкодило її легеню та діафрагму.
- Саме ці травми й призвели до смерті жінки.
Чоловік вдарив дружину ножем у груди / Фото поліції Львівщини
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Жінку вбив її чоловік
Правоохоронці встановили, що жінку поранив її 50-річний чоловік, з яким вони разом проживали у будинку. Ввечері 15 травня між подружжям виник конфлікт. Під час сварки чоловік вдарив жінку ножем у груди. У поліцію та до медиків зловмисник не звернувся. Натомість він намагався самотужки "вилікувати" дружину. Зрештою, 17 травня вона померла.
Поліцейські затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Правоохоронці затримали зловмисника / Фото поліції Львівщини