На Львівщині 21 лютого 50-річний чоловік вбив сусідського собаку. Зловмисник вдарив пса, який забіг до нього на подвір'я, лопатою по голові.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує обмеження волі.

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Як чоловік вбив собаку

Близько 11:00 22 лютого до поліції звернулася 51-річна жителька одного з сіл Самбірського району.

Вона розповіла, що сусід вбив її собаку породи "лайка".

На місце події виїхали слідчі. Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 50-річний житель цього ж села.

Напередодні, 21 лютого, собака жінки забіг на подвір'я до її сусіда.

Там чоловік вдарив чотирилапого по голові дерев’яною лопатою для відгортання снігу.

Невдовзі пес помер. Правоохоронці вилучили труп собаки та скерували на експертизу.

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 51 тисячі гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або до 3 років обмеження волі.

Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з’ясувати усі обставини події.