Вдарив лопатою по голові: на Львівщині чоловік жорстоко вбив сусідського собаку
На Львівщині чоловік вбив собаку / 24 канал (Ілюстративне фото)
На Львівщині 21 лютого 50-річний чоловік вбив сусідського собаку. Зловмисник вдарив пса, який забіг до нього на подвір'я, лопатою по голові.
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує обмеження волі.
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Як чоловік вбив собаку
- Близько 11:00 22 лютого до поліції звернулася 51-річна жителька одного з сіл Самбірського району.
- Вона розповіла, що сусід вбив її собаку породи "лайка".
- На місце події виїхали слідчі. Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 50-річний житель цього ж села.
- Напередодні, 21 лютого, собака жінки забіг на подвір'я до її сусіда.
- Там чоловік вдарив чотирилапого по голові дерев’яною лопатою для відгортання снігу.
- Невдовзі пес помер. Правоохоронці вилучили труп собаки та скерували на експертизу.
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 51 тисячі гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або до 3 років обмеження волі.
Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з’ясувати усі обставини події.
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