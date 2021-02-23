Вдарив лопатою по голові: на Львівщині чоловік жорстоко вбив сусідського собаку

23 лютого 2021 , 16:00
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Джерело:

поліція Львівщини

На Львівщині 21 лютого 50-річний чоловік вбив сусідського собаку. Зловмисник вдарив пса, який забіг до нього на подвір'я, лопатою по голові.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує обмеження волі.

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Як чоловік вбив собаку

  • Близько 11:00 22 лютого до поліції звернулася 51-річна жителька одного з сіл Самбірського району.
  • Вона розповіла, що сусід вбив її собаку породи "лайка".
  • На місце події виїхали слідчі. Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 50-річний житель цього ж села.
  • Напередодні, 21 лютого, собака жінки забіг на подвір'я до її сусіда.
  • Там чоловік вдарив чотирилапого по голові дерев’яною лопатою для відгортання снігу.
  • Невдовзі пес помер. Правоохоронці вилучили труп собаки та скерували на експертизу.

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 51 тисячі гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або до 3 років обмеження волі.

Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з’ясувати усі обставини події.