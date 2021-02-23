Вдарив лопатою по голові: на Львівщині чоловік жорстоко вбив сусідського собаку

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 21 лютого 50-річний чоловік вбив сусідського собаку. Зловмисник вдарив пса, який забіг до нього на подвір'я, лопатою по голові.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує обмеження волі.
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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 51 тисячі гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або до 3 років обмеження волі.
Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з’ясувати усі обставини події.