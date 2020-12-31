У Дрогобичі 30 грудня правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки вдарив ножем знайому в живіт. Постраждала потрапила у лікарню, медики якої зателефонували у поліцію.

Поліцію викликали медики однієї з міських лікарень. Зловмиснику загрожує в'язниця. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво На Львівщині чоловік "розважався", стріляючи у перехожих з рушниці: фото Як чоловік порізав свою знайому Правоохоронці 30 грудня отримали повідомлення про жінку, яка потрапила до однієї з дрогобицьких лікарень з ножовим пораненням живота.

Поліцейських викликали медики.

Правоохоронці негайно приїхали на місце виклику.

Поліцейські встановили, що 44-річну дрогобичанку порізав 40-річний чоловік, який також був жителем Дрогобича.

Між чоловіком та жінкою у той день виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив жінку ножем в живіт.

Чоловік вдарив ножем у живіт знайомої під час сварки / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами. Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.