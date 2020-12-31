Вдарив ножем в живіт: у Дрогобичі чоловік ледь не вбив свою знайому – фото
У Дрогобичі 30 грудня правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки вдарив ножем знайому в живіт. Постраждала потрапила у лікарню, медики якої зателефонували у поліцію.
Поліцію викликали медики однієї з міських лікарень. Зловмиснику загрожує в'язниця. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік порізав свою знайому
- Правоохоронці 30 грудня отримали повідомлення про жінку, яка потрапила до однієї з дрогобицьких лікарень з ножовим пораненням живота.
- Поліцейських викликали медики.
- Правоохоронці негайно приїхали на місце виклику.
- Поліцейські встановили, що 44-річну дрогобичанку порізав 40-річний чоловік, який також був жителем Дрогобича.
- Між чоловіком та жінкою у той день виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив жінку ножем в живіт.
Чоловік вдарив ножем у живіт знайомої під час сварки / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
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