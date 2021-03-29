У Бібрці, що на Львівщині, 28 березня дільничий офіцер знайшов тіло 61-річного місцевого жителя. Правоохоронці встановили, що чоловіка вбив його старший брат.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Зловмиснику може загрожувати до 15 років за ґратами.

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Чоловік вбив брата під час сварки

Під час перевірки інформації про ймовірне вбивство дільничний офіцер у підсобному приміщенні біля будинку 28 березня знайшов тіло 61-річного жителя Бібрки.

Криміналісти виявили у загиблого перелом руки та чисельні травми голови, які й стали причиною смерті.

Правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетний його рідний 64-річний брат.

Напередодні між чоловіками виник конфлікт, під час якого старший брат завдав молодшому чисельних ударів дерев'яною палицею по голові.



У Бібрці чоловік вбив брата / Фото поліції Львівщини

Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.

Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.