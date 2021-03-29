Вдарив палицею по голові: на Львівщині чоловік вбив молодшого брата – фото

Джерело:поліція Львівщини
У Бібрці, що на Львівщині, 28 березня дільничий офіцер знайшов тіло 61-річного місцевого жителя. Правоохоронці встановили, що чоловіка вбив його старший брат.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Зловмиснику може загрожувати до 15 років за ґратами.
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У Бібрці чоловік вбив брата / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.
Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.