Вдарив патрульного кулаком у щелепу: у Львові судитимуть домашнього насильника – фото

11 травня 2021 , 15:10
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Джерело:

Львівська облпрокуратура

Львівські патрульні 3 січня приїхали за викликом про домашнє насильство. Проте присутність правоохоронців не заспокоїла зловмисника й він накинувся на них з кулаками.

Невдовзі суд обере покарання для чоловіка. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування.

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Чоловік відлупцював патрульного

  • За матеріалами слідства, 3 січня патрульні прибули за викликом щодо домашнього насильства на вулицю Донецьку.
  • Конфлікт виник між 38-річним чоловіком та його матір'ю.
  • Львів'янин поводився агресивно, ігнорував прохання поліцейських заспокоїтись та лаявся.
  • Після цього він накинувся на одного з патрульних і вдарив його кулаком у щелепу.
  • Внаслідок події правоохоронець отримав легке тілесне ушкодження.
  • Матір зловмисника відмовилась писати заяву на свого сина про домашнє насильство.


Зловмисник вдарив патрульного у щелепу / Фото Львівської облпрокуратури

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Невдовзі відбудеться судове засідання

Слідчі повідомили львів'янину про підозру в умисному нанесенні тілесних ушкоджень правоохоронцю під час виконання ним службових обов'язків. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування й скерували обвинувальний акт до суду. Невдовзі суддя обере підозрюваному покарання.

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Слідчі завершили проводити розслідування / Фото Львівської облпрокуратури

Автор: Ольга Котів