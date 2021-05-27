Попереднього разу хлопчик зник 30 березня. Правоохоронець випадково знайшов його на наступний день, гуляючи з собакою.

До теми У Львові спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика, гуляючи з собакою: фото

12-річний хлопчик знову втік з дому

  • О 23:00 26 травня правоохоронцям зателефонувала львів'янка.
  • Жінка розповіла, що її 12-річний син зник.
  • Вона зазначила, що хлопчик вже раніше вже втікав з дому.
  • Цього разу він пішов зранку до школи й не повернувся.
  • Жінка не знала його місця перебування.
  • Правоохоронці негайно оголосили дитину у розшук.
  • Орієнтування розіслали співробітникам ювенальної превенції, територіальних підрозділів та інших служб поліції Львівщини.

Вдруге за аналогічних обставин: спецпризначенець знайшов зниклого хлопчика, гуляючи з собакою
Хлопчик двічі протягом року втікав з дому / Фото поліції Львівщини

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Спецпризначенець знову знайшов хлопчика

Приблизно о 8:00 27 травня капітан поліції Іван Мартин, боєць батальйону поліції особливого призначення, дорогою на службу побачив на вулиці Баштанній зниклого хлопця. Правоохоронець впізнав школяра, адже майже 2 місяці тому він випадково його розшукав.

Як і попереднього разу, спецпризначенець повідомив про подію у територіальний підрозділ поліції. Потім він передав дитину співробітникам ювенальної превенції.

Хлопець був цілий та неушкоджений. За словами школяра, він гуляв з друзями. Після цього хлопчик пішов ночувати у під'їзд одного із будинків.