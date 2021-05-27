Вдруге за аналогічних обставин: спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика – фото

27 травня 2021 , 11:45
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 26 травня спецпризначенець дорогою на роботу знайшов зниклого 12-річного хлопчика. Правоохоронець, ймовірно, відчув дежавю, адже з ним наприкінці березня трапилась майже аналогічна історія.

Попереднього разу хлопчик зник 30 березня. Правоохоронець випадково знайшов його на наступний день, гуляючи з собакою.

До теми У Львові спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика, гуляючи з собакою: фото

12-річний хлопчик знову втік з дому

  • О 23:00 26 травня правоохоронцям зателефонувала львів'янка.
  • Жінка розповіла, що її 12-річний син зник.
  • Вона зазначила, що хлопчик вже раніше вже втікав з дому.
  • Цього разу він пішов зранку до школи й не повернувся.
  • Жінка не знала його місця перебування.
  • Правоохоронці негайно оголосили дитину у розшук.
  • Орієнтування розіслали співробітникам ювенальної превенції, територіальних підрозділів та інших служб поліції Львівщини.


Хлопчик двічі протягом року втікав з дому / Фото поліції Львівщини

Цікаво У Дніпрі школяр підпалив себе заради відео: який стан 12-річного зараз

Спецпризначенець знову знайшов хлопчика

Приблизно о 8:00 27 травня капітан поліції Іван Мартин, боєць батальйону поліції особливого призначення, дорогою на службу побачив на вулиці Баштанній зниклого хлопця. Правоохоронець впізнав школяра, адже майже 2 місяці тому він випадково його розшукав.

Як і попереднього разу, спецпризначенець повідомив про подію у територіальний підрозділ поліції. Потім він передав дитину співробітникам ювенальної превенції.

Хлопець був цілий та неушкоджений. За словами школяра, він гуляв з друзями. Після цього хлопчик пішов ночувати у під'їзд одного із будинків.

Цікаво! Коли цей хлопчик зник наприкінці березня, він також пішов спати у під'їзд. Правоохоронці провели з батьками профілактичні бесіди, проте це не допомогло – школяр знову втік.
Автор: Ольга Котів