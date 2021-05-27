Вдруге за аналогічних обставин: спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика – фото

У Львові 26 травня спецпризначенець дорогою на роботу знайшов зниклого 12-річного хлопчика. Правоохоронець, ймовірно, відчув дежавю, адже з ним наприкінці березня трапилась майже аналогічна історія.

Попереднього разу хлопчик зник 30 березня. Правоохоронець випадково знайшов його на наступний день, гуляючи з собакою.

До теми У Львові спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика, гуляючи з собакою: фото

12-річний хлопчик знову втік з дому

О 23:00 26 травня правоохоронцям зателефонувала львів'янка.

Жінка розповіла, що її 12-річний син зник.

Вона зазначила, що хлопчик вже раніше вже втікав з дому.

Цього разу він пішов зранку до школи й не повернувся.

Жінка не знала його місця перебування.

Правоохоронці негайно оголосили дитину у розшук.

Орієнтування розіслали співробітникам ювенальної превенції, територіальних підрозділів та інших служб поліції Львівщини.



Хлопчик двічі протягом року втікав з дому / Фото поліції Львівщини

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Спецпризначенець знову знайшов хлопчика

Приблизно о 8:00 27 травня капітан поліції Іван Мартин, боєць батальйону поліції особливого призначення, дорогою на службу побачив на вулиці Баштанній зниклого хлопця. Правоохоронець впізнав школяра, адже майже 2 місяці тому він випадково його розшукав.

Як і попереднього разу, спецпризначенець повідомив про подію у територіальний підрозділ поліції. Потім він передав дитину співробітникам ювенальної превенції.

Хлопець був цілий та неушкоджений. За словами школяра, він гуляв з друзями. Після цього хлопчик пішов ночувати у під'їзд одного із будинків.

Коли цей хлопчик зник наприкінці березня, він також пішов спати у під'їзд. Правоохоронці провели з батьками профілактичні бесіди, проте це не допомогло – школяр знову втік.