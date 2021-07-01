Вулицю Винниченка перекрили для руху автомобілів на відрізку від Кривоноса до Лисенка. Ремонтні роботи проводить компанія "Онур".

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На вулиці Винниченка тривають ремонтні роботи

Колектор на Винниченка пролягає на глибині 9,5 метра. Йому вже понад 150 років. Там 23 червня трапилося руйнування конструкційних елементів каналізаційного колодязя та загальноплавного каналізаційного колектора.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що пустота об'ємом 70 кубічних метрів утворилася через газову корозію. Камера, у яку сходились 3 колектори, просто зруйнувалась.

Приступили до роботи негайно, забрали весь ґрунт і починають монтувати бетонні конструкції, щоб все укріпити. Але весь цей бетон, який заллють, має 2 тижні відстоятися. Тому мінімум 3 тижні вулиця Винниченка буде перекрита,

– додав Садовий.

До ремонту залучили підрядну організацію ТзОВ "Онур". Зараз фахівці намагаються стабілізувати ситуацію та відвести стічні води з цієї ділянки.

На час ремонту змінили організацію дорожнього руху

Для оптимізації руху транспорту на час ремонтних робіт вулицю Кривоноса зробили двосторонньою.

Усі необхідні дорожні знаки вже встановили.

Схему об'їзду аварійної ділянки погодила патрульна поліція.

Ремонтні роботи триватимуть приблизно 3 тижні.



Схема об'їзду аварійної ділянки / Фото Львівської міськради