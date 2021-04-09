У Львові 9 квітня очевидці помітили величезні хмари чорного диму на Сихові у районі заводу "Іскра". Вогнеборці вже подолали пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Пожежа трапилась близько 14:33. На вулиці Надійній загорілась купа автомобільних шин. До теми На Львівщині через спалювання сухої трави вщент згоріло авто: фото Львів'яни помітили великі хмари чорного диму Близько 14:33 у районі заводу "Іскра" очевидці помітили великі хмари чорного диму та кіптяви.

У ДСНС розповіли, що трапилась пожежа на вулиці Надійній.

Там загорілась купа шин площею 35 квадратних метрів.

На місце події негайно виїхали вогнеборці.

О 14:53 їм вдалось локалізувати пожежу, а вже о 15:00 вогонь повністю ліквідували.

Полум'я повністю знищило усі шини. Проте, на щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Дивіться відео, як на Сихові загорілась купа шин: Зверніть увагу! Прийшла весна й на Львівщині збільшилась кількість пожеж, які виникають внаслідок підпалу сухої трави. Львівські надзвичайники вирішили боротись з порушниками й почали влаштовувати рейди на паліїв трави.

У Львові трапилась масштабна пожежа / Фото "Варта 1"

На вулиці Надійній загорілась купа шин / Фото ДСНС Львівщини

Львів'яни помітили на Сихові великі хмари диму / Фото "Варта 1"

Внаслідок займання ніхто не постраждав / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини