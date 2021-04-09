Величезні хмари чорного диму: у Львові трапилась масштабна пожежа – фото і відео
На Сихові горіла купа шин / "Варта1"
У Львові 9 квітня очевидці помітили величезні хмари чорного диму на Сихові у районі заводу "Іскра". Вогнеборці вже подолали пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Джерело:ДСНС Львівщини
Пожежа трапилась близько 14:33. На вулиці Надійній загорілась купа автомобільних шин.
До теми На Львівщині через спалювання сухої трави вщент згоріло авто: фото
Львів'яни помітили великі хмари чорного диму
- Близько 14:33 у районі заводу "Іскра" очевидці помітили великі хмари чорного диму та кіптяви.
- У ДСНС розповіли, що трапилась пожежа на вулиці Надійній.
- Там загорілась купа шин площею 35 квадратних метрів.
- На місце події негайно виїхали вогнеборці.
- О 14:53 їм вдалось локалізувати пожежу, а вже о 15:00 вогонь повністю ліквідували.
- Полум'я повністю знищило усі шини. Проте, на щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
- Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Дивіться відео, як на Сихові загорілась купа шин:
У Львові трапилась масштабна пожежа / Фото "Варта 1"
На вулиці Надійній загорілась купа шин / Фото ДСНС Львівщини
Львів'яни помітили на Сихові великі хмари диму / Фото "Варта 1"
Внаслідок займання ніхто не постраждав / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Поділитися новиною