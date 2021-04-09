Величезні хмари чорного диму: у Львові трапилась масштабна пожежа – фото і відео

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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Львові 9 квітня очевидці помітили величезні хмари чорного диму на Сихові у районі заводу "Іскра". Вогнеборці вже подолали пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Пожежа трапилась близько 14:33. На вулиці Надійній загорілась купа автомобільних шин.

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Львів'яни помітили великі хмари чорного диму

  • Близько 14:33 у районі заводу "Іскра" очевидці помітили великі хмари чорного диму та кіптяви.
  • У ДСНС розповіли, що трапилась пожежа на вулиці Надійній.
  • Там загорілась купа шин площею 35 квадратних метрів.
  • На місце події негайно виїхали вогнеборці.
  • О 14:53 їм вдалось локалізувати пожежу, а вже о 15:00 вогонь повністю ліквідували.
  • Полум'я повністю знищило усі шини. Проте, на щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
  • Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Дивіться відео, як на Сихові загорілась купа шин:

Зверніть увагу! Прийшла весна й на Львівщині збільшилась кількість пожеж, які виникають внаслідок підпалу сухої трави. Львівські надзвичайники вирішили боротись з порушниками й почали влаштовувати рейди на паліїв трави.


У Львові трапилась масштабна пожежа / Фото "Варта 1"


На вулиці Надійній загорілась купа шин / Фото ДСНС Львівщини


Львів'яни помітили на Сихові великі хмари диму / Фото "Варта 1"


Внаслідок займання ніхто не постраждав / Фото ДСНС Львівщини


Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини