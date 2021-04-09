Величезні хмари чорного диму: у Львові трапилась масштабна пожежа – фото і відео

Джерело:ДСНС Львівщини
У Львові 9 квітня очевидці помітили величезні хмари чорного диму на Сихові у районі заводу "Іскра". Вогнеборці вже подолали пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Пожежа трапилась близько 14:33. На вулиці Надійній загорілась купа автомобільних шин.
До теми На Львівщині через спалювання сухої трави вщент згоріло авто: фото
Дивіться відео, як на Сихові загорілась купа шин:
Зверніть увагу! Прийшла весна й на Львівщині збільшилась кількість пожеж, які виникають внаслідок підпалу сухої трави. Львівські надзвичайники вирішили боротись з порушниками й почали влаштовувати рейди на паліїв трави.
У Львові трапилась масштабна пожежа / Фото "Варта 1"
На вулиці Надійній загорілась купа шин / Фото ДСНС Львівщини
Львів'яни помітили на Сихові великі хмари диму / Фото "Варта 1"
Внаслідок займання ніхто не постраждав / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини