Великдень у Львові: куди варто піти та як безпечно відсвяткувати

Християни східного обряду у 2021 році святкуватимуть Великдень 2 травня. На жаль, пандемія коронавірусу поки не минула, тож традиційні гуляння у Шевченківському гаю не відбудуться. Проте у Львові все ж знайдеться кілька подій, завдяки яким можна безпечно та з користю провести святкові вихідні.

На початку травня у 2021 році українці матимуть 4 вихідні дні поспіль через збіг дат святкування Великодня та Міжнародного дня праці. У зв'язку з пандемією коронавірусу у Львові не відбудеться так багато заходів, як щороку. Проте 24 канал підготував підбірку місць, куди варто піти, щоб безпечно провести ці довгі вихідні.

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Куди піти у Львові на Великдень у 2021 році

Наразі Львів перебуває у жовтій карантинній зоні. Попри покращення ситуації з коронавірусом, міська влада закликає львів'ян та гостей міста утриматись від гучних святкувань.

Проте у Львові таки відбудуться кілька заходів з дотриманням усіх карантинних норм. Тож містяни та туристи зможуть знайти собі дозвілля до душі.

Шевченківський гай

У Шевченківському гаю щороку відбувались гуляння на Великдень. Гаївки обожнювали й львів'яни, й туристи. Кожен, хто хоч раз відвідував Шевченківський гай у період Великодніх свят, назавжди запам'ятовував цю чарівну атмосферу.

Цьогоріч через пандемію коронавірусу масових святкувань тут не проводитимуть. Однак музей буде відчинено. Тож усі охочі зможуть погуляти територією, подивитися на старовинні дерев'яні хати та церкви й помилуватися цвітом молодих сакур.

Де знайти: вулиця Чернеча Гора, 1.

Графік роботи: 1 – 4 травня з 10:00 до 18:00.

Ціна квитка: дорослий – 50 гривень, пільговий – 30 гривень, дошкільнята – безкоштовно.



Шевченківський гай / Фото Олега Бабенчука

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Львівський океанаріум

В океанаріумі, який облаштували на 3 поверхах будинку в центрі Львова, є понад 20 акваріумів. Відвідувачі зможуть побачити більше ніж 3 тисячі мешканців підводного світу – кольорових рибок найрізноманітніших розмірів, скатів, черепах тощо.

В найбільшому акваріумі живуть акули. Окрім цього, відвідувачам можна подивитись на хижаків, коли їх годуватимуть. Це й справді незабутнє видовище!

Де знайти: проспект Шевченка, 8.

Графік роботи: будні з 10:00 до 20:00 (каса працює до 19:30); вихідні з 10:00 до 20:30 (каса – до 20:00).

Ціна квитка: дорослий – 250 гривень; студентський та квиток для підлітків 14 – 17 років – 150 гривень; дитячий (до 13 років) – 150 гривень; діти до 3 років – безкоштовно.



У львівському океанаріумі живуть найрізноманітніші риби / Фото "Океанаріум Львів"

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!FEST Weekend.Великодній

На території !FESTrepublic упродовж 2 – 4 травня відбудуться веселі великодні забави. Гаївки проводитимуть з дотриманням усіх протиепідемічних норм.

Тут працюватимуть фудкорти зі смаколиками та дитяча зона. Також усі охочі зможуть зробити чарівні святкові світлини біля тематичної фотозони. Окрім забав, на відвідувачів чекатиме Великодній квест із подарунками від закладів мережі – "Реберні", "Правди", "П'яної Вишні", "Братванки" та бару !FESTrepublic.

Вхід – вільний. Докладніше можна прочитати за посиланням.

Де знайти: вулиця Старознесенська, 24 – 26.

Коли: 2-4 травня, з 14:00 до 22:00.



На території !FESTrepublic відбудуться гаївки / Фото !FEST Weekend.Великодній

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"Проявлення 2.0". Виставка фотографій Віля Фургала

Поціновувачі мистецтва у вихідні зможуть відвідати виставку "Проявлення 2.0". У Центрі міської історії представлять понад 300 чорно-білих світлин, які власноруч надрукував Віль Фургало.

За словами організаторів виставки, світлини Фургала розширюють уявлення про експерименти у львівській фотографії 1980 – 1990 років. Вони зображають взаємопроникнення інших візуальних мистецтв у фотографії. Архів світлин Фургала є цінним джерелом історії та документом життя Львова та його спільноти. Докладніше читайте за посиланням.

Де знайти: Центр міської історії, вулиця Академіка Богомольця, 6.

Графік роботи: субота та неділя з 12:00 до 18:00.



Виставка фотографій Віля Фургала / Фото Центр міської історії

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Виставка народного та декоративного мистецтва "Росте Древо"

У Національному музеї імені Андрея Шептицького можна відвідати виставку "Росте Древо". Вона привячена народному та декоративному мистецтву Наддніпрянщини XVII – середини XX століть. Серед експонатів є безліч унікальних речей – давні гапти, килими, вишиті та ткані рушники, сорочки, прикраси, іграшки, народні ікони тощо. Загалом на виставці можна побачити понад 200 експонатів народного мистецтва Київщини, Полтавщини, Черкащини та інших регіонів України.

Вхід – вільний. Докладніше читайте за посиланням.

Де знайти: вулиця Михайла Драгоманова, 42.

Графік роботи: з середи до неділі з 10:00 до 18:00 (виставка триватиме до 29 серпня).



На виставці можна побачити унікальні експонати / Фото "Фотографії старого Львова"

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Площа Ринок

Звичайно, ми не могли оминути увагою площу Ринок, адже вона є серцем Львова. Від неї розходяться вулички, всіяні різноманітними тематичними кафе та ресторанами. Наразі карантинні обмеження у місті послабили, тож львів'яни та туристи, втомившись від домашньої паски та ковбаси, зможуть тут смачно попоїсти.

Після цього можна прогулятись навколо Ратуші та послухати виступи вуличних музикантів, які також вже повернулись на вулиці міста.

Де знайти: площа Ринок розташовується в центрі міста.



Площа Ринок у Львові / Фото "Твоє місто"

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Високий замок

Високий замок – це найвища точка Львова. Висота гори становить 413 метрів. Колись на ній височів замок. У XVII столітті його штурмували шведські війська, які проходили через Львів. Відтоді замок почав руйнуватись. Століття за століттям до його збереження ніхто не докладався. Камінням з гори мостили львівські вулички, а оборонні споруди розібрали, щоб збудувати у місті кам'яниці.

Нині з укріплень твердині залишилася лише невеличка стіна. А Замкова гора стала одним із найулюбленіших оглядових майданчиків для львів'ян та гостей міста. І це не дивно, адже краєвиди звідси – дійсно неймовірні.



Вигляд на Львів з Високого замку / Фото 24 канал

Альтернатива Високому замку – Лиса гора. Якщо ви хочете уникнути великого скупчення людей, яке переважно завжди є на Високому Замку, то потрібно йти сюди. З гори розстеляється фантастична панорама Старого міста. Водночас дерева абсолютно не заважають споглядати велич Львова.



Вид на Львів з Лисої гори / Фото 24 канал

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Львівська опера

Львівський театр опери та балету є однією з найбільш виразних архітектурних пам'яток Львова. Витончена споруда опери дивує жителів і гостей міста неймовірною розкішшю й досконалістю.

Проте туристи фотографуються біля нього не тільки з цієї причини. Будівлю театру зображено на 20-гривневій купюрі, тому гості міста полюбляють робити тут селфі таким чином, щоб одночасно було видно малюнок на банкноті й сам театр.

Де знайти: проспект Свободи, 1.



Оперний театр у Львові / Фото ЛМР

Львівські парки

Парки у Львові – це справжня гордість міста, адже їх дуже багато та всі вони – неймовірно гарні. Водночас в умовах пандемії коронавірусу гуляти в них не лише корисно, а й безпечно.

Стрийський парк

Стрийський парк може здивувати туристів своєю садовою архітектурою. Це ідеальне місце для сімейних великодніх прогулянок. Тут можна побачити озеро з чорними та білими лебедями, диких качок з каченятами, оранжерею з папугами, білочок та інших тутешніх жителів.

Стрийський парк – один із найгарніших в Україні. Він є унікальною пам'яткою садово-паркового мистецтва. У 2021 році парку виповнюється 144 роки.



Стрийський парк / Фото "Твоє місто"

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Парк "Знесіння"

Парк "Знесіння", який місцеві часто називають Кайзервальдом, починається з гори Лева і впирається у знаменитий Шевченківський гай – етнокомплекс просто неба, де проводять різноманітні свята та гуляння.

Весною та влітку тут надзвичайно добре влаштовувати пікніки на пагорбах, з яких відкривається чудовий краєвид на бляшані й черепичні дахи Старого міста.



Парк "Знесіння" / Фото "Твоє місто"

Погулянка

Зовсім невідомий туристам парк – Погулянка. Він – всіяний крутими ярами, які, зі свого боку, вкрито масивними буками. Кращого місця, щоб відпочити від галасливого міста й не вигадаєш.



Парк Погулянка / Фото "Твоє місто"

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Меморіал Небесної Сотні

У час Великодніх свят у кожного знайдеться час, щоб відвідати перший в Україні Меморіал Небесної Сотні, розташований на вулиці Кривоноса. Його загальна площа становить 0,914 гектара, а меморіальна площа – 550 метрів квадратних.

Наразі тут побудували лише меморіальну стелу та 3 оглядові майданчики. Також на площі встановили таблички з портретами 107 Героїв Небесної Сотні, вигравіювані на нержавіючій сталі.

У майбутньому тут планують побудувати міст через вулицю Кривоноса в бік парку Губернаторські вали.



Меморіал Небесної Сотні у Львові / Фото 032.ua