У Львові дещо покращилась ситуація з коронавірусом. Проте місто ще досі перебуває у червоній зоні, тож Великдень святкуватимуть з дотриманням усіх карантинних обмежень.

У Львові кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації, залишається доволі високою. Станом на 21 квітня у стаціонарах міських лікарень перебувають понад 900 пацієнтів.

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У Львові не буде традиційного Великоднього ярмарку

У 2021 році у Львові не буде традиційного Великоднього ярмарку. Місто наразі перебуває у червоній зоні. Відтак, щоб мінімізувати соціальні контакти та уникнути скупчення людей, ярмарок не проводитимуть.

Наразі у місті кількість хворих з важким перебігом хвороби, які потребують госпіталізації, залишається досить високою. Тому міська влада просить львів'ян бути обачними та дотримуватись карантинних обмежень.

Зверніть увагу! Загалом на Львівщині коронавірус виявили у понад 124,36 тисячі людей. 3089 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, а 91,53 тисячі – одужали.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 61,40 тисяч людей. 45,28 тисячі хворих вже одужали, а 1491 пацієнт помер.

Лабораторні центри 20 квітня провели 2225 ПЛР-тестів. 492 з них виявились позитивними.

Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, 25 березня Львівщина перейшла у червону зону. Наразі в області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемічної небезпеки.

Своєю чергою, у Львові міська комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити локдаун до 4 травня та дещо послабити карантинні обмеження.

У місті відновили роботу початкових шкіл, літніх майданчиків та непродовольчих ринків.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу