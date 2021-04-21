Великдень у Львові: в ЛМР розповіли, чи відбудеться традиційний ярмарок

Джерело:Львівська міськрада
У Львові дещо покращилась ситуація з коронавірусом. Проте місто ще досі перебуває у червоній зоні, тож Великдень святкуватимуть з дотриманням усіх карантинних обмежень.
У Львові кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації, залишається доволі високою. Станом на 21 квітня у стаціонарах міських лікарень перебувають понад 900 пацієнтів.
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У 2021 році у Львові не буде традиційного Великоднього ярмарку. Місто наразі перебуває у червоній зоні. Відтак, щоб мінімізувати соціальні контакти та уникнути скупчення людей, ярмарок не проводитимуть.
Наразі у місті кількість хворих з важким перебігом хвороби, які потребують госпіталізації, залишається досить високою. Тому міська влада просить львів'ян бути обачними та дотримуватись карантинних обмежень.Зверніть увагу! Загалом на Львівщині коронавірус виявили у понад 124,36 тисячі людей. 3089 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, а 91,53 тисячі – одужали.
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу