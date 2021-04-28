Як святкуватимуть Великдень у Львові: деталі від ЛМР

У 2021 році у Львові не проводитимуть жодних масових заходів на Великдень. Традиційні гаївки у Парку культури та "Шевченківському гаю" не відбудуться. Мерія закликає львів'ян святкувати вдома.

Наразі Львів перебуває у жовтій карантинній зоні. Проте, за рішенням міської комісії ТЕБ та НС, у місті не рекомендують проводити масові заходи.

До теми Святкуватимемо вдома: Садовий розповів, чому у Львові на Великдень не буде масових заходів

У Львові не проводитимуть жодних масових заходів

Директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда розповіла, що в мерії закликають львів'ян святкувати Великдень вдома зі своїми родинами.

Місто не проводить жодних масових заходів, і закликаємо інші організації, інституції також відмовитись від подій. Не зважаючи на те, що ми в жовтій зоні, ми все одно живемо в умовах карантину,

– зазначила посадовиця.

Бунда додала, що у Музеї народної архітектури та побуту імені Шептицького та Парку культури, де традиційно щороку святкували Великдень та проводили гаївки, у 2021 році не влаштовуватимуть жодних заходів.

"Це все потрібно для того, щоб убезпечити людей, зробити максимально безпечні умови в нашому місті на свята. Ми закликаємо всіх утриматись від проведення масових заходів, проводити Великдень у вузьких сімейних колах та дбати про власне здоров'я", – підсумувала посадовиця.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

Станом на 28 квітня у Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 63,08 тисячі людей. 48,84 тисячі хворих вже одужали, а 1574 – померли від ускладнень COVID-19.

Лабораторії 27 квітня провели 2948 ПЛР-тестів. 530 з них виявились позитивними.

За рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, з 26 квітня Львівщина перейшла у жовту зону.

Своєю чергою, у Львові послабили карантинні обмеження.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу