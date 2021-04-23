Вербна неділя у Львові: церкви оприлюднили розклад богослужінь
Львівські церкви опублікували розклад богослужінь на Вербну неділю / Фото з відкритих джерел
У 2021 році християни східного обряду відзначатимуть свято Входу Господнього в Єрусалим 25 квітня. Цього дня у церквах відбудеться традиційне освячення вербових гілок.
Джерело:ZAXID.NET
Наразі Львів перебуває у червоній карантинній зоні. Тож освячення верби в усіх церквах міста відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних обмежень.
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Українська греко-католицька церква
Архикатедральний собор святого Юра (площа святого Юра, 5)
- 7:30 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення та освячення верби.
- 9:00 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення та освячення верби.
- 11:00 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення та освячення верби.
Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вулиця Театральна, 11)
- 7:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 9:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 11:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 13:00 – Божественна літургія для дітей і батьків та тих, хто готується стати батьками. Благословення та освячення верби.
- 15:00 – Божественна літургія англійською мовою. Благословення та освячення верби.
- 17:00 – Божественна літургія за християнські родини. Благословення та освячення верби.
- 18:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 20:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
Церква святих Ольги і Єлизавети (площа Кропивницького, 5)
- 7:30 – Свята літургія на всяке прошення. Благословення та освячення верби.
- 8:00 – Свята літургія на всяке прошення. Благословення та освячення верби.
- 10:00 – Свята літургія за парафію. Благословення та освячення верби.
- 13:00 – Свята літургія для дітей і молоді. Благословення та освячення верби.
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Церква Преображення Господнього (вулиця Краківська, 21)
- 7:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 9:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 11:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 18:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вулиця Личаківська, 175)
- 7:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 8:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 10:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 12:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
- 18:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
Православна Церква України
Церква Успіння Богородиці (вулиця Руська, 7)
- 7:30 – Божественна літургія
- 8:50 – Благословення та освячення верби.
- 9:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
- 10:50 – Благословення та освячення верби.
- 11:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
- 13:00 – Благословення та освячення верби.
Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці (вулиця Грушевського, 2)
- 7:30 – Божественна літургія, після якої відбудеться Благословення та освячення верби.
- 9:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
- 11:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
- Також освячення верби відбуватиметься напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.
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Церква святих апостолів Петра і Павла (вулиця Личаківська, 82а)
- 8:00 – Божественна літургія, після якої відбудеться Благословення та освячення верби.
- 10:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
Княжий храм святого Миколая Чудотворця (вулиця Хмельницького, 28а)
- 9:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
- 11:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
Свято-Іоано-Золотоустівський чоловічий монастир (вулиця Лисенка, 43)
- 10:00 – Божественна літургія, після якої – освячення верби
П’ятницький храм на Підзамче (вулиця Хмельницького, 77)
- 9:00 – Божественна літургія, освячення верби.
- 11:00 – Божественна літургія, освячення верби.
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Українська Православна Церква
Кафедральний храм святого Великомученика Георгія Побідоносця (вулиця Короленка, 3)
- 7:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
- 9:00 – Архієрейська Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
- 11:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
- Також освячення верби відбуватиметься напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.
Свято-Троїцька церква (вулиця Антоновича, 100)
- 7:30 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.
- 10:00 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.
- Також освячення верби відбудеться напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.
Свято-Воскресенський Ново-Афонський чоловічий монастир (вулиця Пекарська, 59а)
- 24 квітня о 21:00 – святкова всенічна з освяченням верби.
- 25 квітня о 9:00 – пізня Божественна літургія, після якої – освячення верби.
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