Львівські церкви опублікували розклад богослужінь на Вербну неділю / Фото з відкритих джерел

У 2021 році християни східного обряду відзначатимуть свято Входу Господнього в Єрусалим 25 квітня. Цього дня у церквах відбудеться традиційне освячення вербових гілок.