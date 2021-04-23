Вербна неділя у Львові: церкви оприлюднили розклад богослужінь

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Джерело:

ZAXID.NET

У 2021 році християни східного обряду відзначатимуть свято Входу Господнього в Єрусалим 25 квітня. Цього дня у церквах відбудеться традиційне освячення вербових гілок.

Наразі Львів перебуває у червоній карантинній зоні. Тож освячення верби в усіх церквах міста відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних обмежень.

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Українська греко-католицька церква

Архикатедральний собор святого Юра (площа святого Юра, 5)

  • 7:30 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення та освячення верби.
  • 9:00 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення та освячення верби.
  • 11:00 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення та освячення верби.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вулиця Театральна, 11)

  • 7:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 9:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 11:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 13:00 – Божественна літургія для дітей і батьків та тих, хто готується стати батьками. Благословення та освячення верби.
  • 15:00 – Божественна літургія англійською мовою. Благословення та освячення верби.
  • 17:00 – Божественна літургія за християнські родини. Благословення та освячення верби.
  • 18:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 20:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.

Церква святих Ольги і Єлизавети (площа Кропивницького, 5)

  • 7:30 – Свята літургія на всяке прошення. Благословення та освячення верби.
  • 8:00 – Свята літургія на всяке прошення. Благословення та освячення верби.
  • 10:00 – Свята літургія за парафію. Благословення та освячення верби.
  • 13:00 – Свята літургія для дітей і молоді. Благословення та освячення верби.

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Церква Преображення Господнього (вулиця Краківська, 21)

  • 7:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 9:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 11:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 18:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вулиця Личаківська, 175)

  • 7:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 8:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 10:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 12:30 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.
  • 18:00 – Божественна літургія. Благословення та освячення верби.

Православна Церква України

Церква Успіння Богородиці (вулиця Руська, 7)

  • 7:30 – Божественна літургія
  • 8:50 – Благословення та освячення верби.
  • 9:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
  • 10:50 – Благословення та освячення верби.
  • 11:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
  • 13:00 – Благословення та освячення верби.

Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці (вулиця Грушевського, 2)

  • 7:30 – Божественна літургія, після якої відбудеться Благословення та освячення верби.
  • 9:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
  • 11:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
  • Також освячення верби відбуватиметься напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.

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Церква святих апостолів Петра і Павла (вулиця Личаківська, 82а)

  • 8:00 – Божественна літургія, після якої відбудеться Благословення та освячення верби.
  • 10:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.

Княжий храм святого Миколая Чудотворця (вулиця Хмельницького, 28а)

  • 9:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
  • 11:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.

Свято-Іоано-Золотоустівський чоловічий монастир (вулиця Лисенка, 43)

  • 10:00 – Божественна літургія, після якої – освячення верби

П’ятницький храм на Підзамче (вулиця Хмельницького, 77)

  • 9:00 – Божественна літургія, освячення верби.
  • 11:00 – Божественна літургія, освячення верби.

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Українська Православна Церква

Кафедральний храм святого Великомученика Георгія Побідоносця (вулиця Короленка, 3)

  • 7:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
  • 9:00 – Архієрейська Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
  • 11:00 – Божественна літургія, після якої – Благословення та освячення верби.
  • Також освячення верби відбуватиметься напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.

Свято-Троїцька церква (вулиця Антоновича, 100)

  • 7:30 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.
  • 10:00 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.
  • Також освячення верби відбудеться напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.

Свято-Воскресенський Ново-Афонський чоловічий монастир (вулиця Пекарська, 59а)

  • 24 квітня о 21:00 – святкова всенічна з освяченням верби.
  • 25 квітня о 9:00 – пізня Божественна літургія, після якої – освячення верби.