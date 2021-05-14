Чоловікові викликали швидку через біль у грудях. Медики двічі намагались реанімувати пацієнта.
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Пацієнт помер у момент посадки вертольота
- Медики о 8:49 отримали виклик у село Жупани Стрийського району до 56-річного пацієнта. У чоловіка були сильний біль у грудях та низький тиск.
- Через те, що чоловік жив у віддаленому гірському пункті, медики о 8:52 вирушили до нього на вертольоті.
- О 9:55 лікарі прибули на місце виклику. У їхній присутності пацієнт помер.
- Медики з усіх сил намагались врятувати йому життя. Вони розпочали проводити реанімаційні заходи.
- Серцебиття чоловіка відновилось й він почав самостійно дихати.
- У момент приземлення вертольота о 12:53 у пацієнта вдруге зупинилось серце.
- Медики знову намагались його реанімувати й провели дефібриляцію.
- Проте, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Чоловік помер о 13:38.
Лікарі не встигли врятувати пацієнта / Фото Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф
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Коротко про проєкт аеромедичної евакуації на Львівщині
- Львівщина стала першою областю, де реалізували проєкт з аеромедичної евакуації.
- Гелікоптер Eurocopter EC 145, який розвиває швидкість до 280 кілометрів на годину, базується у Городоцькому районі.
- До підрозділу аеромедичної евакуації входить 12 медиків, які пройшли відповідне навчання: 6 лікарів невідкладних станів і 6 фельдшерів.
- На борту гелікоптера є обладнання для серцево-легеневої реанімації та підтримки пацієнтів, які перебувають у критичних станах.
- Медики мають можливість надавати допомогу пацієнтам з інфарктами, інсультами та важкими травмами після ДТП.
- Також вертольотом транспортують реципієнтів для трансплантації.