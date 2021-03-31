Вибив двері й вкрав хрести: на Львівщині неповнолітній пограбував церкву – фото
У Бродах, що на Львівщині, 26 березня затримали 17-річного хлопця. За версією правоохоронців, він проник у церкву та вкрав звідти хрести та ритуальний посуд.
Джерело:поліція Львівщини
Зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
До теми У Львові 11-річна дівчинка затримала грабіжника: фото
З храму вкрали хрести й ритуальний посуд
- Настоятель одного з храмів, що розташований у центрі Бродів, звернувся до правоохоронців за допомогою.
- Він розповів, що з церкви вкрали хрести та ритуальний посуд.
- Правоохоронці встановили, що зловмисник проник до церкви, пошкодивши бокові двері.
- Матеріальна шкода, якої завдали церкві, становить кілька десятків тисяч гривень.
- Невдовзі поліцейські встановили особу зловмисника.
- Ним виявився 17-річний місцевий житель.
- Правоохоронці вилучили у нього усі викрадені речі.
У Бродах обікрали церкву / Фото поліції Львівщини
Цікаво Труїли й лишали на узбіччі: у Львові затримали банду, яка грабувала заробітчан – фото
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "крадіжку з проникненням". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці.
Невдовзі правоохоронці повідомлять зловмиснику про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
З храму викрили хрести та ритуальний посуд / Фото поліції Львівщини
Зловмисником виявився 17-річний хлопець / Фото поліції Львівщини
Зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами / Фото поліції Львівщини
Невдовзі затриманому повідомлять про підозру / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
Поділитися новиною