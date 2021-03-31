У Бродах, що на Львівщині, 26 березня затримали 17-річного хлопця. За версією правоохоронців, він проник у церкву та вкрав звідти хрести та ритуальний посуд.

Зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. До теми У Львові 11-річна дівчинка затримала грабіжника: фото З храму вкрали хрести й ритуальний посуд Настоятель одного з храмів, що розташований у центрі Бродів, звернувся до правоохоронців за допомогою.

Він розповів, що з церкви вкрали хрести та ритуальний посуд.

Правоохоронці встановили, що зловмисник проник до церкви, пошкодивши бокові двері.

Матеріальна шкода, якої завдали церкві, становить кілька десятків тисяч гривень.

Невдовзі поліцейські встановили особу зловмисника.

Ним виявився 17-річний місцевий житель.

Правоохоронці вилучили у нього усі викрадені речі.

У Бродах обікрали церкву / Фото поліції Львівщини Цікаво Труїли й лишали на узбіччі: у Львові затримали банду, яка грабувала заробітчан – фото Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за "крадіжку з проникненням". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці. Невдовзі правоохоронці повідомлять зловмиснику про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.

З храму викрили хрести та ритуальний посуд / Фото поліції Львівщини

Зловмисником виявився 17-річний хлопець / Фото поліції Львівщини

Зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами / Фото поліції Львівщини

Невдовзі затриманому повідомлять про підозру / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини