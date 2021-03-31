Вибив двері й вкрав хрести: на Львівщині неповнолітній пограбував церкву – фото

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Джерело:

поліція Львівщини

У Бродах, що на Львівщині, 26 березня затримали 17-річного хлопця. За версією правоохоронців, він проник у церкву та вкрав звідти хрести та ритуальний посуд.

Зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

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З храму вкрали хрести й ритуальний посуд

  • Настоятель одного з храмів, що розташований у центрі Бродів, звернувся до правоохоронців за допомогою.
  • Він розповів, що з церкви вкрали хрести та ритуальний посуд.
  • Правоохоронці встановили, що зловмисник проник до церкви, пошкодивши бокові двері.
  • Матеріальна шкода, якої завдали церкві, становить кілька десятків тисяч гривень.
  • Невдовзі поліцейські встановили особу зловмисника.
  • Ним виявився 17-річний місцевий житель.
  • Правоохоронці вилучили у нього усі викрадені речі.


У Бродах обікрали церкву / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "крадіжку з проникненням". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці.

Невдовзі правоохоронці повідомлять зловмиснику про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.


З храму викрили хрести та ритуальний посуд / Фото поліції Львівщини


Зловмисником виявився 17-річний хлопець / Фото поліції Львівщини


Зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами / Фото поліції Львівщини


Невдовзі затриманому повідомлять про підозру / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини