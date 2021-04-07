Вибивала гроші цеглою: на Львівщині жінка жорстоко побила та пограбувала пенсіонера – фото
Правоохоронці 6 квітня затримали жінку, яка увірвалась у дім пенсіонера та пограбувала його. Зловмисниця била чоловіка шматком цегли по голові, щоб дізнатись, де він зберігає гроші.
Джерело:поліція Львівщини
Зловмисниці загрожує до 12 років у в'язниці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Пенсіонера били шматком цегли по голові
- Правоохоронцям близько 22:00 зателефонував 80-річний житель одного з сіл Золочівського району.
- Чоловік розповів, що близько години тому в його будинок увірвалась невідома жінка.
- Вона погрожувала пенсіонерові та вимагала гроші.
- Спочатку чоловік віддав зловмисниці 600 гривень.
- Проте цього їй виявилось недостатньо. Жінка кілька разів вдарила пенсіонера шматком цегли по голові.
- Після цього вона вкрала ще 1000 гривень й мобільний телефон та втекла.
- На місце події негайно виїхали оперативники карного розшуку, патрульні, слідчі, кінолог та співробітники інших служб поліції.
На Львівщині жінка пограбувала пенсіонера / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці встановили, що чоловіка пограбувала 40-річна жителька району. Її оперативно розшукали та затримали. Поліцейські знайшли у жінки речові докази.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі зловмисниці повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
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