Правоохоронці 6 квітня затримали жінку, яка увірвалась у дім пенсіонера та пограбувала його. Зловмисниця била чоловіка шматком цегли по голові, щоб дізнатись, де він зберігає гроші.

Зловмисниці загрожує до 12 років у в'язниці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Цікаво У Дрогобичі 15-річні злодії-рецидивісти обікрали церкву: фото Пенсіонера били шматком цегли по голові Правоохоронцям близько 22:00 зателефонував 80-річний житель одного з сіл Золочівського району.

Чоловік розповів, що близько години тому в його будинок увірвалась невідома жінка.

Вона погрожувала пенсіонерові та вимагала гроші.

Спочатку чоловік віддав зловмисниці 600 гривень.

Проте цього їй виявилось недостатньо. Жінка кілька разів вдарила пенсіонера шматком цегли по голові.

Після цього вона вкрала ще 1000 гривень й мобільний телефон та втекла.

На місце події негайно виїхали оперативники карного розшуку, патрульні, слідчі, кінолог та співробітники інших служб поліції.

На Львівщині жінка пограбувала пенсіонера / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Правоохоронці встановили, що чоловіка пограбувала 40-річна жителька району. Її оперативно розшукали та затримали. Поліцейські знайшли у жінки речові докази. Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі зловмисниці повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.