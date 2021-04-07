Вибивала гроші цеглою: на Львівщині жінка жорстоко побила та пограбувала пенсіонера – фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 6 квітня затримали жінку, яка увірвалась у дім пенсіонера та пограбувала його. Зловмисниця била чоловіка шматком цегли по голові, щоб дізнатись, де він зберігає гроші.
Зловмисниці загрожує до 12 років у в'язниці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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На Львівщині жінка пограбувала пенсіонера / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановили, що чоловіка пограбувала 40-річна жителька району. Її оперативно розшукали та затримали. Поліцейські знайшли у жінки речові докази.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі зловмисниці повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.