Про ймовірну причину пожежі у багатоповерхівці розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Цієї ж версії дотримуються правоохоронці та надзвичайники.

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Наразі експерти встановлюють точну причину пожежі

У понеділок, 10 травня, на вулиці Виговського трапилась масштабна пожежа у 9-поверхівці. Займання виникло у квартирі на 2 поверсі будинку. У цьому помешкання проживали 3 хлопців, які працювали кур'єрами. На місці займання знайшли обгорілу сумку кур'єрської доставки Glovo.

Троє хлопців, які проживали у квартирі, працювали в службі доставки. Вони поставили на зарядку електросамокат. І з того почалися всі проблеми,

– розповів Садовий.

Цю інформацію підтвердив й один з мешканців цього будинку.

"От є версія, що рвонула якась літій-іонна батарея. Був вибух, бо рами повибивало і там, і там. Я чув вибух, хоч і живу на 5 поверсі", – зазначив чоловік.

Проте це неофіційна версія. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка поки не озвучила свого висновку.

Однак експерти розповіли, що займання, яке трапилось у квартирі на вулиці Виговського, й справді є характерним для літій-іонних акумуляторів, які встановлюють на електричні самокати та велосипеди.

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Коротко про пожежу в багатоповерхівці на Виговського

Масштабна пожежа у багатоповерхівці на Виговського почалась із займання, яке виникло у квартирі на 2 поверсі.

Внаслідок інциденту помешкання обгоріло повністю. Вогонь знищив речі на площі 60 квадратних метрів.

Полум'я швидко поширилось з другого на третій поверх будинку, адже на евакуаційній клітці було безліч речей мешканців.

Увесь під'їзд заповнив дим, тож рятувальники евакуювали багатьох людей через балкони.

Жити у будинку не заборонили, проте наразі там припинили подачу електрики, води та газу.

Цікаво! Після пожежі, яка трапилась на вулиці Виговського, в ЛМР пообіцяли провести перевірку у львівських житлових будинків – обстежити сходові та евакуаційні майданчики.