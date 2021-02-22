Внаслідок вибуху гранати 20 лютого у Дрогобичі, що на Львівщині, загинули 2 чоловіків та постраждала жінка. Вона перебуває у важкому стані із множинними осколковими пораненнями.

Медики кажуть, що 38-річна жінка дивом вижила. Однак отримала серйозні травми.

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Що відомо про стан потерпілої

Жінка з множинними осколковими пораненнями майже всього тіла: голови, шиї, грудної клітки, живота, верхніх і нижніх кінцівок,

– каже лікар-анестезіолог Володимир Хімяк.

Попереду у неї ще декілька операцій.

Постраждала внаслідок вибуху перебуває у свідомості, однак поліція поки її не допитала. Версії того, що сталося, правоохоронці також наразі не озвучують.

Вибух гранати у Дрогобичі: основне

Інцидент стався ввечері 20 лютого.

Мешканці будинку на вулиці Стрийській почули вибух , після чого біля входу до під'їзду виявили тіла 2 молодих чоловіків . Внаслідок вибуху гранати загинули 37-річний та 41-річний чоловіки.

, після чого біля входу до під'їзду . Внаслідок вибуху гранати У день трагедії один із загиблих святкував день народження. Він зателефонував товаришу, з яким разом працював на заробітках в Польщі та попросив його вийти на "кілька слів". Колега прийшов не сам, а з дружиною.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Справу порушили за статтею про умисне вбивство.

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