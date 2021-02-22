Вибух гранати у Дрогобичі: в якому стані перебуває травмована жінка
Внаслідок вибуху гранати 20 лютого у Дрогобичі, що на Львівщині, загинули 2 чоловіків та постраждала жінка. Вона перебуває у важкому стані із множинними осколковими пораненнями.
Джерело:ТСН
Медики кажуть, що 38-річна жінка дивом вижила. Однак отримала серйозні травми.
Читайте також У Дрогобичі в чоловіка біля під'їзду граната вибухнула прямо в руках: відео
Що відомо про стан потерпілої
Жінка з множинними осколковими пораненнями майже всього тіла: голови, шиї, грудної клітки, живота, верхніх і нижніх кінцівок,
– каже лікар-анестезіолог Володимир Хімяк.
Попереду у неї ще декілька операцій.
Постраждала внаслідок вибуху перебуває у свідомості, однак поліція поки її не допитала. Версії того, що сталося, правоохоронці також наразі не озвучують.
Вибух гранати у Дрогобичі: основне
- Інцидент стався ввечері 20 лютого.
- Мешканці будинку на вулиці Стрийській почули вибух, після чого біля входу до під'їзду виявили тіла 2 молодих чоловіків. Внаслідок вибуху гранати загинули 37-річний та 41-річний чоловіки.
- У день трагедії один із загиблих святкував день народження. Він зателефонував товаришу, з яким разом працював на заробітках в Польщі та попросив його вийти на "кілька слів". Колега прийшов не сам, а з дружиною.
- За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Справу порушили за статтею про умисне вбивство.
Як вибухнула граната біля під'їзду в Дрогобичі: дивіться відео (Увага! 18+)
Поділитися новиною