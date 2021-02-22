Вибух гранати у Дрогобичі: в якому стані перебуває травмована жінка

22 лютого 2021 , 10:25
Читать новость на русском

Джерело:

ТСН

Внаслідок вибуху гранати 20 лютого у Дрогобичі, що на Львівщині, загинули 2 чоловіків та постраждала жінка. Вона перебуває у важкому стані із множинними осколковими пораненнями.

Медики кажуть, що 38-річна жінка дивом вижила. Однак отримала серйозні травми.

Читайте також У Дрогобичі в чоловіка біля під'їзду граната вибухнула прямо в руках: відео

Що відомо про стан потерпілої

Жінка з множинними осколковими пораненнями майже всього тіла: голови, шиї, грудної клітки, живота, верхніх і нижніх кінцівок,
– каже лікар-анестезіолог Володимир Хімяк.

Попереду у неї ще декілька операцій.

Постраждала внаслідок вибуху перебуває у свідомості, однак поліція поки її не допитала. Версії того, що сталося, правоохоронці також наразі не озвучують.

Вибух гранати у Дрогобичі: основне

Як вибухнула граната біля під'їзду в Дрогобичі: дивіться відео (Увага! 18+)