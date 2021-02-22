Вибух гранати у Дрогобичі: в якому стані перебуває травмована жінка

Джерело:ТСН
Внаслідок вибуху гранати 20 лютого у Дрогобичі, що на Львівщині, загинули 2 чоловіків та постраждала жінка. Вона перебуває у важкому стані із множинними осколковими пораненнями.
Медики кажуть, що 38-річна жінка дивом вижила. Однак отримала серйозні травми.
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Жінка з множинними осколковими пораненнями майже всього тіла: голови, шиї, грудної клітки, живота, верхніх і нижніх кінцівок,
– каже лікар-анестезіолог Володимир Хімяк.
Попереду у неї ще декілька операцій.
Постраждала внаслідок вибуху перебуває у свідомості, однак поліція поки її не допитала. Версії того, що сталося, правоохоронці також наразі не озвучують.
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