У Сколівському районі Львівщини 11 січня трапилась нищівна пожежа. Внаслідок вибуху газових балонів господарська будівля згоріла вщент, а її власниця отримала опіки.

Пожежа трапилась близько 7:03 у селі Коростів. Наразі точну причину виникнення займання встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Близько 07:03 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Коростів у дерев'яній господарській будівлі.

На місце виклику негайно вирушили рятувальники. На момент прибуття вогнеборців будівлю вже охопив вогонь.

Рятувальники негайно почали гасити пожежу.

Надзвичайники дізнались, що в будівлі вибухнули 2 газові балони.

Під час розвідки пожежі рятувальники знайшли у кімнаті ще 2 газових балони, які в будь-який момент могли вибухнути.

Надзвичайники винесли їх з палаючої будівлі в безпечне місце.

О 7:54 пожежу вдалось локалізувати, а о 8:30 – повністю загасити.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 10 надзвичайників.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі 83-річна власниця будинку отримала опіки правої та лівої гомілок й правого стегна. Жінку в стані середньої важкості відвезли до Сколівської центральної районної лікарні.

Вогонь знищив дах, перекриття, стіни, речі та 3 тони сіна. Надзвичайникам вдалось врятувати 2 будівлі, що розташовані поруч. Точні причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.