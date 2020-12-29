В одному з сіл Сколівського району Львівщини 28 грудня трапилась нищівна пожежа у житловому будинку, внаслідок якої загинула 80-річна жінка. Правоохоронці попередньо встановили, що будинок загорівся внаслідок короткого замикання електромережі.

Пожежа трапилась близько 14:00. Жінка не змогла врятуватись від вогню та загинула. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також Згорів живцем: на Львівщині чоловік загинув внаслідок пожежі – фото Як трапилась пожежа Близько 14:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що внаслідок пожежі в одному з сіл Сколівського району загинула 80-річна жінка.

Не гаючи часу, поліцейські вирушили на місце виклику. Там вже працювали надзвичайники.

Після локалізації пожежі рятувальники виявили у будинку тіло власниці будинку. Жінка не змогла врятуватись від вогню та загинула.

Правоохоронці попередньо встановили, що пожежа виникла внаслідок короткого замикання електромережі.

Внаслідок пожежі будинок згорів вщент / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Правоохоронці скерували тіло загиблої на експертизу. Наразі слідчі намагаються встановити усі причини та обставини пожежі.