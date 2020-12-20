Від COVID-19 пішов з життя професор УКУ Скочиляс
У Львові 20 грудня від коронавірусу помер науковець та викладач Ігор Скочиляс. Йому було лише 53 роки. Відомо, що чоловік не мав жодних хронічних хвороб. З COVID-19 він тривалий час боровся у лікарні.
Скочиляс очолював Центр релігійної культури та був завідувачем кафедри історії Гуманітарного факультету УКУ. Про це повідомляє пресслужба Українського католицького університету.
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Це непоправна втрата для всіх, хто знав Ігоря – хто працював разом з ним в історичному архіві, хто був слухачем його лекцій і семінарів, хто допомагав у дослідницьких проєктах, хто стояв поруч з ним на барикадах Революції Гідності і відстоював принципи гідного життя, хто молився разом з ним у храмах і на майданах,
– мовиться у повідомленні.
Мер Львова Андрій Садовий вже висловив співчуття рідним Скочиляса
"Це великий біль – втрачати таких людей. Сумуємо разом із близькими пана Ігоря", – заявив Садовий.
Що відомо про Скочиляса
- Ігор Скочиляс був доктором історичних наук, обіймав посаду завідувача кафедри історії Гуманітарного факультету УКУ.
- Ініціював створення дослідницької програми "Київське християнство".
- Був співзасновником краєзнавчого товариства "Джерело" у місті Борщів.
- Написав понад 250 наукових досліджень.
- Очолював історичну комісію НТШ.
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