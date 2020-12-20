У Львові 20 грудня від коронавірусу помер науковець та викладач Ігор Скочиляс. Йому було лише 53 роки. Відомо, що чоловік не мав жодних хронічних хвороб. З COVID-19 він тривалий час боровся у лікарні.

Скочиляс очолював Центр релігійної культури та був завідувачем кафедри історії Гуманітарного факультету УКУ. Про це повідомляє пресслужба Українського католицького університету.

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Це непоправна втрата для всіх, хто знав Ігоря – хто працював разом з ним в історичному архіві, хто був слухачем його лекцій і семінарів, хто допомагав у дослідницьких проєктах, хто стояв поруч з ним на барикадах Революції Гідності і відстоював принципи гідного життя, хто молився разом з ним у храмах і на майданах,

– мовиться у повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий вже висловив співчуття рідним Скочиляса

"Це великий біль – втрачати таких людей. Сумуємо разом із близькими пана Ігоря", – заявив Садовий.

Що відомо про Скочиляса