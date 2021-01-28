Від коронавірусу помер ексначальник поліції Львівщини Василь Пісний
Зранку 28 січня помер ексзаступник начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний. Він тривалий час боровся з ускладненнями, спричиненими коронавірусом.
Джерело: ZAXID.NET
Пісний помер у віці 58 років. На жаль, він так і не зміг одужати від коронавірусу.
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Першими сповістили сумну звістку колеги Пісного
Генерал-лейтенант міліції, ексначальник міліції Львівщини та ексзаступник начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний помер вранці 28 січня. Першими про смерть Пісного повідомили його колеги.
Давайте помолимось. Пішов у вічність Пісний Василь Михайлович. Царство небесне і вічна світла пам'ять,
– повідомив у фейсбуці ексміліціонер Олег Рудницький.
Також про смерть Пісного написали на фейсбук-сторінці львівського осередку "Асоціації ветеранів МВС України".
"Сьогодні прийшла сумна звістка. 28 січня 2021 року помер наш колега, ветеран органів внутрішніх справ, колишній начальник ГУ МВСУ у Львівській області, генерал-лейтенант міліції Пісний Василь Михайлович", – йдеться у повідомленні.
Пісний тривалий час лікувався від ускладнень COVID-19. У листопаді 2020 року деякі місцеві ЗМІ навіть помилково повідомили про його смерть. Проте ця інформація виявилась хибною.
Що відомо про Василя Пісного
- Василь Пісний очолював УБОЗ та УМВС в Тернопільській області, а у 2008 – 2010 роках був начальником УМВСУ у Львівській області.
- У 2010 році Пісного обрали депутатом Львівської облради від "Фронту змін". Пізніше він обійняв посаду першого заступника голови Львівської облради.
- Пісний з березня 2014 до 4 січня 2015 року очолював Департамент боротьби з економічною злочинністю МВС України. Тоді його призначення на цю посаду супроводжувалось акціями протесту у Львові.
- З вересня 2015 року до червня 2019 року він працював заступником начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
- 10 липня 1995 року його затримали за підозрою у рекеті. Після цього Пісний провів 5 місяців у СІЗО. Справу щодо Пісного закрили за відсутністю в його діях складу злочину.
- Пісний отримав статус учасника бойових дій, провівши у зоні АТО 3 дні. Після цього трапився інцидент з Володимиром Парасюком – Пісний отримав удар ногою у парламенті. Тоді він заявив, що написав офіційну заяву та відмовився від статусу учасника бойових дій.
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