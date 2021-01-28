Від коронавірусу помер ексначальник поліції Львівщини Василь Пісний

Зранку 28 січня помер ексзаступник начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний. Він тривалий час боровся з ускладненнями, спричиненими коронавірусом.

Джерело: ZAXID.NET

Пісний помер у віці 58 років. На жаль, він так і не зміг одужати від коронавірусу.

Цікаво 5 529 нових хворих на коронавірус в Україні: актуальна статистика

Першими сповістили сумну звістку колеги Пісного

Генерал-лейтенант міліції, ексначальник міліції Львівщини та ексзаступник начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний помер вранці 28 січня. Першими про смерть Пісного повідомили його колеги.

Давайте помолимось. Пішов у вічність Пісний Василь Михайлович. Царство небесне і вічна світла пам'ять,

– повідомив у фейсбуці ексміліціонер Олег Рудницький.

Також про смерть Пісного написали на фейсбук-сторінці львівського осередку "Асоціації ветеранів МВС України".

"Сьогодні прийшла сумна звістка. 28 січня 2021 року помер наш колега, ветеран органів внутрішніх справ, колишній начальник ГУ МВСУ у Львівській області, генерал-лейтенант міліції Пісний Василь Михайлович", – йдеться у повідомленні.

Пісний тривалий час лікувався від ускладнень COVID-19. У листопаді 2020 року деякі місцеві ЗМІ навіть помилково повідомили про його смерть. Проте ця інформація виявилась хибною.

Що відомо про Василя Пісного