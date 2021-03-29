Від ускладнень коронавірусу помер професор Львівської політехніки Сергій Солодкий

У Львові 28 березня помер професор НУ "Львівська політехніка" Сергій Солодкий. Причиною передчасної смерті науковця стали ускладнення від коронавірусу.

Професор помер на 62 році життя. Похорон та прощання з Сергієм Солодким відбудуться 30 березня.

Читайте також Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика

Професор НУ ЛП помер від ускладнень COVID-19

За інформацією ZAXID.NET, професор Сергій Солодкий помер від ускладнень коронавірусу.

Перестало битися серце талановитого і чуйного педагога, видатного науковця, прекрасної людини – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету "Львівська політехніка" Сергія Йосифовича Солодкого,

– мовиться у повідомленні НУ ЛП.

Результати досліджень Сергія Солодкого у сфері дорожніх матеріалів стали значним внеском у скарбницю досягнень українських вчених-будівельників. Він був відомим науковцем у галузі дослідження механізму руйнування цементного бетону за критеріями механіки руйнування.

У 2009 році Солодкий захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему "Наукові засади підвищення тріщиностійкості дорожнього цементного бетону". Також професор був лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Похорон та прощання з науковцем відбудуться о 10:00 30 березня 2021 року в Церкві святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УГКЦ, що розташована на вулиці Віри, Надії, Любові, 10 (бічна вулиці Івана Миколайчука).