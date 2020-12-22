Депутати Львівської обласної ради 22 грудня ухвалили бюджет Львівщини на 2021 рік. Прогнозований обсяг доходів області – 5,13 мільярда гривень. Видатки встановлені на тому ж рівні.

Бюджет Львівщини на 2021 рік передбачає, що власні доходи області становитимуть 3,1 мільярда гривень. ЛОДА також очікує отримати 1,98 мільярда гривень субвенцій та дотацій. Про це повідомила пресслужба Львівської облради.

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У бюджеті Львівщини на 2021 рік немає "сюрпризів"

Голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку ЛОДА Володимир Квурт розповів, що у 2021 році немає бюджетних "сюрпризів" у частині змін щодо податків і зборів до обласних бюджетів.



ЛОДА ухвалила бездефіцитний бюджет області на 2021 рік / Фото Львівська облдержадміністрація

Посадовець зазначив, що під час розробки проєкту обласного бюджету важливо було зважити усі бюджетні розрахунки, підтримку комунальних установ і надати шанс для розвиткових проєктів і програм.

Ми прагнули залишити проєкт бюджету в реальних "коридорах", щоб мати його повне виконання. Але, якщо справи підуть дещо краще, ніж ми оптимістично сподіваємося, за результатами півріччя, будемо, можливо, переглядати й доповнювати ті чи інші програми додатковими коштами,

– зазначив Квурт.

Бюджет Львівщини на 2021 рік передбачає, що власні доходи становитимуть 3,15 мільярда гривень.

Скільки витратять на фінансування програм соцзахисту

У ЛОДА затвердили 12 програм соціального захисту, на які планують витратити 782,1 мільйона гривень. Термін фінансування програм – січень – березень 2021 року. На виконання інших проєктів у бюджеті області передбачили нерозподілену суму – 479 мільйонів гривень.

Загалом на Львівщині на реалізацію обласних програм у 2021 році планують скерувати 1,4 мільярда гривень. Таку ж суму скерували на ці цілі у 2020 році.



На програми соцзахисту планують витратити 782,1 мільйона гривень / Фото Львівська облдержадміністрація

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Нові можливості з Держбюджету для Львівщини

Державний бюджет на 2021 рік передбачає переведення на прямі міжбюджетні відносини 73 громад Львівщини.



У Держбюджеті передбачили мільярд гривень на боротьбу з коронавірусом / Фото Львівська облдержадміністрація

У Держбюджеті 2021 року також передбачили нові бюджетні програми й субвенції для місцевих бюджетів. Вони поки не відображені в обласному бюджеті. У ЛОДА передбачають, що більшість з субвенцій від держави відразу розподілять громадам області.

Необхідно наполегливо працювати над максимальним залученням цих коштів на Львівщину,

– наголосив Квурт.

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У 2021 році на Львівщині зменшились субвенції на 50 % / Фото Львівська облдержадміністрація

Які ще інвестиційні проєкти передбачені у Держбюджеті для Львівщини

У Державному бюджеті для Львівщини передбачено низку державних інвестиційних проєктів на загальну суму 277 мільйонів гривень.