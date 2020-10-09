Вручили премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО: хто переміг
У Львові 8 жовтня у науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка провели церемонію вручення премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО. Цього року лауреаткою премії стала Оксана Луцишина за роман "Іван і Феба", який вийшов друком у "Видавництві Старого Лева".
Переможниця отримає 150 тисяч гривень. Загалом у 2020 році участь у конкурсі взяли 76 видань, а до фіналу потрапили 12 книжок. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Що відомо про лауреатку та її твір
Що відомо про саму премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО
Премія Львова – міста літератури ЮНЕСКО – це найбільша літературна премія в Україні, яку присуджує міська влада. Її вручають вже третій рік поспіль.
Премію заснували у Львові у 2018 році. Її присуджують автору або перекладачеві за написання або переклад художнього твору українською мовою. Премію заснували, щоб популяризувати та вшанувати твори сучасної літератури.
Коли ми починали у Львові цю прекрасну нагороду, ми думали, що ця хвиля піде по Україні й кожне місто буде мати таку свою літературну премію. Може, воно ще так і буде. Бо це дуже важливо, коли люди читають, коли є класні та сучасні бібліотеки,
– розповів мер Львова Андрій Садовий.
Премію створили, щоб популяризувати твори сучасної літератури / Фото Львівської міськради
Лауреаткою премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО у 2020 році стала Оксана Луцишина / Фото Львівської міськради
Спеціальні відзнаки та премії у 25 тисяч гривень отримали Олена О’Лір (за переклад роману Джозефа Конрада "Ностромо: Приморське сказання") та Остап Сливинський (за переклад роману Ольги Токарчук "Книги Якова").
Всього дипломом фіналіста премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО нагородили 12 авторів та перекладачів:
- Василь Махно за роман "Вічний календар" ("Видавництво Старого Лева");
- Володимир Рафєєнко за роман "Мондеґрін. Пісні про смерть і любов" (Meridian Czernowitz);
- Галина Вдовиченко за книгу "36 і 6 котів-компаньйонів" ("Видавництво Старого Лева");
- Олена О’Лір за переклад роману Джозефа Конрада "Ностромо: Приморське сказання" ("Астролябія");
- Роксоляна Свято за переклад твору "Жінка в Берліні" (Видавничий дім "Комора");
- Юрко Прохасько за переклад роману Йоганн Вольфґанґа фон Гете "Вибіркові спорідненості" (ТОВ "Література та мистецтво");
- Тарас Прохасько за збірку есеїв "Так, але…" (Meridian Czernowitz);
- Наталя Іваничук за переклад роману Торнґрі Ліндґрен "Пьольса" ("Видавництво Анетти Антоненко");
- Оксана Луцишина за роман "Іван і Феба" ("Видавництво Старого Лева");
- Остап Сливинський за переклад роману Ольга Токарчук "Книги Якова" ("Темпора");
- Тарас Лучук за переклад "Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії" ("Астролябія");
- Андрій Маслюх за переклад роману Джорджа Сондерса "Лінкольн у бардо" ("Видавництво Старого Лева").
Дипломи фіналістів отримали 12 авторів та перекладачів / Фото Львівської міськради