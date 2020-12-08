Відчуваю, що таке коронавірус, енергію забирає, – Садовий про своє самопочуття
Мер Львова Андрій Садовий розповів про своє самопочуття під час коронавірусу. Політик переконує, що наразі почувається нормально.
Міський голова не має високої температури. Про це Садовий розповів в ефірі програми "Чорне і біле", повідомляє 24 канал.
До теми Андрій Садовий підхопив COVID-19
Відчуваю, що таке коронавірус. Він трохи енергію забирає, але наразі тримаюсь,
– зізнався Садовий.
Однак мер зазначив, що все одно працює дистанційно.
Коронавірус у Садового: що відомо
- Політик повідомив, що інфікувався коронавірусом 7 грудня. За словами Садового, першими симптомами були незначна слабкість і першіння у горлі.
- Мер здав аналізи перед роботою. ПЛР-тест підтвердив COVID-19.
- Садовий залишається вдома на самоізоляції.
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