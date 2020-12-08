Мер Львова Андрій Садовий розповів про своє самопочуття під час коронавірусу. Політик переконує, що наразі почувається нормально.

Міський голова не має високої температури. Про це Садовий розповів в ефірі програми "Чорне і біле", повідомляє 24 канал.

До теми Андрій Садовий підхопив COVID-19

Відчуваю, що таке коронавірус. Він трохи енергію забирає, але наразі тримаюсь,

– зізнався Садовий.

Однак мер зазначив, що все одно працює дистанційно.

Коронавірус у Садового: що відомо

Політик повідомив, що інфікувався коронавірусом 7 грудня. За словами Садового, першими симптомами були незначна слабкість і першіння у горлі.

Мер здав аналізи перед роботою. ПЛР-тест підтвердив COVID-19.

Садовий залишається вдома на самоізоляції.

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня у дружини Садового Катерини Кіт та тещі також підтвердили коронавірус. Проте тоді політик кілька разі отримував негативні тести.