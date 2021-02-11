Мати двох дітей, 45-річна львів'янка, віддала свої органи 4 реципієнтам. Трансплантації серця, печінки та 2 нирок провели у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова 10 лютого.

У жінки розірвалась аневризма головного мозку. Її родина прийняла дуже важке рішення щодо донорства органів й врятувала 4 людей.

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Медики щиро вдячні родині донорки

Доноркою органів стала 45-річна львів'янка. У жінки трапився розрив аневризми. На жаль, врятувати життя пацієнтці було неможливо.

Розрив аневризми, крововилив у мозок. Хоча ми кілька днів намагалися врятувати пацієнтку, але в її випадку медицина, на жаль, була безсила,

– розповів керівник міської клінічної лікарні ШМД Олег Самчук.

За словами лікаря, для родини жінки – чоловіка, вагітної доньки, сина та мами – її смерть стала величезним і неочікуваним ударом. Рідні пацієнтки навіть не підозрювали, що жінка має таку хворобу.

"Проте вони все ж знайшли в собі сили ухвалити, можливо, найважче в житті рішення, яке подарувало шанс одразу чотирьом людям", – зазначив Самчук.

Медик додав, що колектив медзакладу висловлює глибокі співчуття родині донорки й велику подяку за їхнє рішення.



Львів'янка померла від розриву аневризми / Фото Львівської міськради

Кому пересадили донорські органи

Так, 10 лютого у лікарні відбулись перші у 2021 році трансплантації органів. Серце й нирки донорки пересадили львів'янам, а печінку – жительці області.

Здорове серце тепер б'ється у грудях 22-річного чоловіка. Одну нирку отримала 36-річна мама 2 маленьких діток, а другу – 34-річний чоловік, який також має 2 діток. Печінку отримала 48-річна жінка, мама 3 дітей.

Операції виконали спеціалісти лікарні ШМД спільно з колегами з Інституту серця МОЗ України й Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова.



У Львові 10 лютого провели 4 трансплантації / Фото Львівської міськради