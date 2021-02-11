Віддала свої органи людям: у Львові медики врятували 4 пацієнтів завдяки донорці – фото
Мати двох дітей, 45-річна львів'янка, віддала свої органи 4 реципієнтам. Трансплантації серця, печінки та 2 нирок провели у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова 10 лютого.
Джерело:Львівська міськрада
У жінки розірвалась аневризма головного мозку. Її родина прийняла дуже важке рішення щодо донорства органів й врятувала 4 людей.
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Медики щиро вдячні родині донорки
Доноркою органів стала 45-річна львів'янка. У жінки трапився розрив аневризми. На жаль, врятувати життя пацієнтці було неможливо.
Розрив аневризми, крововилив у мозок. Хоча ми кілька днів намагалися врятувати пацієнтку, але в її випадку медицина, на жаль, була безсила,
– розповів керівник міської клінічної лікарні ШМД Олег Самчук.
За словами лікаря, для родини жінки – чоловіка, вагітної доньки, сина та мами – її смерть стала величезним і неочікуваним ударом. Рідні пацієнтки навіть не підозрювали, що жінка має таку хворобу.
"Проте вони все ж знайшли в собі сили ухвалити, можливо, найважче в житті рішення, яке подарувало шанс одразу чотирьом людям", – зазначив Самчук.
Медик додав, що колектив медзакладу висловлює глибокі співчуття родині донорки й велику подяку за їхнє рішення.
Львів'янка померла від розриву аневризми / Фото Львівської міськради
Кому пересадили донорські органи
Так, 10 лютого у лікарні відбулись перші у 2021 році трансплантації органів. Серце й нирки донорки пересадили львів'янам, а печінку – жительці області.
Здорове серце тепер б'ється у грудях 22-річного чоловіка. Одну нирку отримала 36-річна мама 2 маленьких діток, а другу – 34-річний чоловік, який також має 2 діток. Печінку отримала 48-річна жінка, мама 3 дітей.
Операції виконали спеціалісти лікарні ШМД спільно з колегами з Інституту серця МОЗ України й Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова.
У Львові 10 лютого провели 4 трансплантації / Фото Львівської міськради
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