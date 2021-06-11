Відлетів на кілька метрів: у Городку в жахливій ДТП загинув 13-річний скутерист – фото і відео

У Городку 10 червня трапилась смертельна ДТП – зіштовхнулись скутер, легковик та маршрутка. Внаслідок аварії 13-річний хлопчик загинув на місці події.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Винуватцю аварії може загрожувати ув'язнення.

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Внаслідок ДТП загинув 13-річний хлопець

Приблизно о 18:00 на вулиці Львівській у Городку трапилась смертельна ДТП.

Зіштовхнулись скутер Honda Dio, Renault Laguna та автобус "Еталон".

Скутером керував 13-річний житель Городка, легковиком – також місцевий житель віком 24 роки, а маршруткою – 36-річний житель району.

На відео моменту ДТП видно, що внаслідок удару неповнолітнього скутериста відкинуло на кілька метрів.

Школяр отримав важкі травми, які були несумісні з життям.

На жаль, він загинув на місці аварії.

Дивіться відео моменту ДТП (ВІДЕО 18+):

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП може загрожувати від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються встановити точні обставини та причини ДТП. Досудове розслідування триває.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини та "Варта 1"