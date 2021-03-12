Батьки відсудили 500 тисяч гривень: суд виніс вирок водієві, який на смерть збив хлопчика

Залізничний районний суд Львова виніс вирок водієві, який на смерть збив 8-річного хлопчика. Чоловіка зобов'язали відшкодувати батькам загиблого 500 тисяч гривень та засудили до 4 років за ґратами.

Аварія трапилась у серпні 2019 року у Рудному на вулиці Пісковій. Водій автівки "ВАЗ" при з’їзді з головної дороги на прибудинкову територію не помітив 8-річного хлопчика, який катався на велосипеді.

Читайте також Побачив робітників на узбіччі й збив їх: суд виніс вирок водієві вантажівки

Хлопчик помер на 3 день після аварії

Водій "ВАЗ-2106" у серпні 2019 року заїжджав до будинку №7 на вулиці Пісковій.

Коли чоловік з'їжджав з головної дороги на прибудинкову територію, він не помітив 8-річного велосипедиста та збив його.

Внаслідок аварії хлопчика затисло між автівкою та брамою.

Дитина потрапила до лікарні.

Хлопчик перебував у комі та помер на 3 день після аварії.

Водій загальмував, але уникнути зіткнення не вдалось

Під час судового засідання, 55-річний водій визнав свою провину лише частково. Чоловік розповів, що, коли він заїжджав у браму, повернув голову праворуч, щоб не в'їхати у стовпець. У цей час поруч їздив 8-річний хлопчик на велосипеді. Водій запевняв, що загальмував одразу, як помітив дитину, проте все ж зіткнення уникнути не вдалось.

Також водій у суді стверджував, що хлопчик взагалі не мав права їздити велосипедом по дорозі, бо йому ще не виповнилось 14 років. Чоловік розповів, що його діти відшкодували батькам загиблого 20 тисяч гривень на медичну допомогу та похорон.

Проте батьки заявили, що жодних витрат їм не відшкодували, а усі гроші вони повернули. Матір хлопчика додала, що водій не контактував з ними. Чоловік вперше попросив пробачення у батьків загиблого лише на слідчому експерименті.

До теми Батьки вимагали 100 тисяч гривень: школярка відсудила у вчительки компенсацію за наклеп

Чоловік зобов'язаний виплатити півмільйона компенсації

Суддя Андрій Ліуш, дослідивши матеріали справи, визнав водія винним у вчиненні ДТП. Чоловіка засудили до 4 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3 років.

Також суддя задовольнив цивільний позов батьків хлопчика та зобов'язав винуватця ДТП відшкодувати їм 500 тисяч гривень моральної шкоди.