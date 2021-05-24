Видурював гроші й втікав: на Львівщині 58-річного румуна затримали за грабежі – фото

На Львівщині за грабежі затримали 58-річного румуна. Він разом зі своїм спільником намагався видурити у людей гроші. Коли нічого не вдавалось, чоловік просто виривав їх з рук та втікав на своєму Mercedes

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує в'язниця.

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58-річний румун грабував українців

Правоохоронці встановили, що 58-річний іноземець разом зі своїм спільником намагались видурювати у людей гроші.

Вони пропонували їм придбати буцімто золоті персні, які насправді не були виготовлені із золота.

Коли людина розуміла, що її намагаються обдурити, зловмисники просто виривали у неї з рук гроші та втікали на автівці Mercedes.

Загалом іноземець був причетний до 3 таких пограбувань.

Правоохоронці знайшли Mercedes, яким користувались грабіжники, в Івано-Франківській області.

За інформацією ZAXID.NET, зловмисником був 58-річний громадянин Румунії.



Зловмисник виривав гроші з рук та втікав / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у грабежі. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 6 років за ґратами.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід. Наразі він перебуває під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Правоохоронці затримали зловмисника / Фото поліції Львівщини