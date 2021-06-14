Видурював у пенсіонерок великі гроші: у Львові затримали шахрая-гастролера – фото

Правоохоронці 11 червня затримали гастролера-шахрая. Зловмисник видурив у пенсіонерок значні суми – одна львів'янка віддала йому 10 тисяч гривень, а інша – 870 євро.

Скількох людей загалом обдурив зловмисник, наразі невідомо. Правоохоронці проводять розслідування.

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Шахрай обдурив 2 пенсіонерок

До правоохоронців за допомогою 11 червня звернулись 2 літні жінки, які живуть на вулицях Зубрівській та Хуторівка.

За словами пенсіонерок, до них зателефонували невідомі та повідомили, що їхні родичі (в одному випадку донька, а в іншому – син) потрапили у ДТП.

Внаслідок аварій діти львів'янок буцімто травмувались, тож їм необхідно якнайшвидше провести складні операції.

Для цього, за словами зловмисників, жінки повинні передати їм гроші.

Потім до пенсіонерок додому приїхав чоловік, якому вони їх передали.

Одна жінка віддала шахраєві 10 тисяч гривень, а інша – 870 євро.



Чоловік ошукав 2 пенсіонерок / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці затримали зловмисника

До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, співробітників оперативно-пошукового відділу та інших підрозділів поліції Львівщини. Того ж дня правоохоронці встановили, що до злочину причетний 29-річний харків'янин. Чоловіка раніше вже притягали до кримінальної відповідальності.

Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Правоохоронці вже повідомили затриманому про підозру у "шахрайстві". Максимальне покарання, яке йому загрожує, – до 3 років у в'язниці.

Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів.



Затриманому повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини