Видурював у пенсіонерок великі гроші: у Львові затримали шахрая-гастролера – фото

Правоохоронці 11 червня затримали гастролера-шахрая. Зловмисник видурив у пенсіонерок значні суми – одна львів'янка віддала йому 10 тисяч гривень, а інша – 870 євро.
Скількох людей загалом обдурив зловмисник, наразі невідомо. Правоохоронці проводять розслідування.
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Шахрай обдурив 2 пенсіонерок
- До правоохоронців за допомогою 11 червня звернулись 2 літні жінки, які живуть на вулицях Зубрівській та Хуторівка.
- За словами пенсіонерок, до них зателефонували невідомі та повідомили, що їхні родичі (в одному випадку донька, а в іншому – син) потрапили у ДТП.
- Внаслідок аварій діти львів'янок буцімто травмувались, тож їм необхідно якнайшвидше провести складні операції.
- Для цього, за словами зловмисників, жінки повинні передати їм гроші.
- Потім до пенсіонерок додому приїхав чоловік, якому вони їх передали.
- Одна жінка віддала шахраєві 10 тисяч гривень, а інша – 870 євро.
Чоловік ошукав 2 пенсіонерок / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці затримали зловмисника
До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, співробітників оперативно-пошукового відділу та інших підрозділів поліції Львівщини. Того ж дня правоохоронці встановили, що до злочину причетний 29-річний харків'янин. Чоловіка раніше вже притягали до кримінальної відповідальності.
Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Правоохоронці вже повідомили затриманому про підозру у "шахрайстві". Максимальне покарання, яке йому загрожує, – до 3 років у в'язниці.
Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів.
Затриманому повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини