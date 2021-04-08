Правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який продавав фейкові "зелені карти" та візи в США. Він ошукав довірливих клієнтів на понад 600 тисяч гривень.

Правоохоронці продовжують проводити розслідування. Шахраєві загрожує до 8 років за ґратами. Цікаво Продавала неіснуючі речі: на Одещині затримали інтернет-шахрайку Шахрай шукав клієнтів в інтернеті 27-річний житель Львівщини розміщував на профільному сайті оголошення про надання послуг з оформлення документів для виїзду до США, віз та "зелених карт".

Фейкові послуги з оплати імміграційного збору, виготовлення пакету документів та термінового розгляду справи про відкриття візи коштували від 15 до 85 тисяч гривень.

Чоловік маскував свою шахрайську діяльність під офіційну. Він навіть зареєструвався як підприємець.

Клієнти укладали угоди про надання онлайн-послуг.

Проте після того, як зловмисник отримував гроші, він зникав.

Загалом чоловік привласнив понад 600 тисяч гривень. Правоохоронці проводять розслідування Слідчі повідомили затриманому про підозру у шахрайстві. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років у в'язниці. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.

На Львівщині шахрай продавав фейкові візи / Фото Нацполіції