Виготовляв фейкові візи в США: на Львівщині шахрай ошукав клієнтів на понад 600 тисяч гривень
На Львівщині чоловік продавав фейкові візи / Нацполіція України
Правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який продавав фейкові "зелені карти" та візи в США. Він ошукав довірливих клієнтів на понад 600 тисяч гривень.
Джерело:Нацполіція України
Правоохоронці продовжують проводити розслідування. Шахраєві загрожує до 8 років за ґратами.
Цікаво Продавала неіснуючі речі: на Одещині затримали інтернет-шахрайку
Шахрай шукав клієнтів в інтернеті
- 27-річний житель Львівщини розміщував на профільному сайті оголошення про надання послуг з оформлення документів для виїзду до США, віз та "зелених карт".
- Фейкові послуги з оплати імміграційного збору, виготовлення пакету документів та термінового розгляду справи про відкриття візи коштували від 15 до 85 тисяч гривень.
- Чоловік маскував свою шахрайську діяльність під офіційну. Він навіть зареєструвався як підприємець.
- Клієнти укладали угоди про надання онлайн-послуг.
- Проте після того, як зловмисник отримував гроші, він зникав.
- Загалом чоловік привласнив понад 600 тисяч гривень.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі повідомили затриманому про підозру у шахрайстві. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років у в'язниці.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.
На Львівщині шахрай продавав фейкові візи / Фото Нацполіції
Поділитися новиною