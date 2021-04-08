Виготовляв фейкові візи в США: на Львівщині шахрай ошукав клієнтів на понад 600 тисяч гривень

Джерело:Нацполіція України
Правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який продавав фейкові "зелені карти" та візи в США. Він ошукав довірливих клієнтів на понад 600 тисяч гривень.
Правоохоронці продовжують проводити розслідування. Шахраєві загрожує до 8 років за ґратами.
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Слідчі повідомили затриманому про підозру у шахрайстві. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років у в'язниці.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.
На Львівщині шахрай продавав фейкові візи / Фото Нацполіції