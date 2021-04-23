Викрадали дані співробітників СБУ: у Львові викрили діяльність "ботоферм" – фото
Правоохоронці викрили у Львові діяльність "ботоферм". Вони використовувались для розсилки посилання з вірусом, який надавав доступ до усіх персональних даних, на особисті номери телефонів співробітників СБУ.
Джерело:Офіс генерального прокурора
За допомогою "ботоферм" зловмисники намагались викрасти персональні дані співробітників СБУ. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Зловмисники намагались викрасти дані співробітників СБУ
- За даними слідства, "ботоферми" використовували для спроби викрадення персональних даних співробітників СБУ.
- Зловмисники розсилали спам на особисті номери працівників.
- У цих повідомленнях містилось посилання, натиснувши яке завантажувався архівний документ з вірусом.
- Він надавав доступ до інформації, що містилась на уражених пристроях.
- Зокрема, зловмисники отримували доступ до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів, облікових записів соцмереж тощо.
- Заходи з викриття "ботоферм" проводили слідчі поліції Львівщини, оперативники Головного управління внутрішньої безпеки та кіберфахівці СБУ.
Правоохоронці викрили діяльність "ботоферм" / Фото Офіс генпрокурора
Правоохоронці провели обшуки
Правоохоронці провели обшуки за адресами розташування спецобладнання, під час яких вилучили:
- понад 1000 SIM-карток українських мобільних операторів;
- GSM-шлюзи на 78 онлайн-каналів;
- комп'ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням;
- мобільні телефони;
- флеш-накопичувачі та інші речові докази.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці намагаються встановити осіб, причетних до організації діяльності "ботоферм".
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Правоохоронці проводять розслідування / Фото Офіс генпрокурора
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