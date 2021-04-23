Правоохоронці викрили у Львові діяльність "ботоферм". Вони використовувались для розсилки посилання з вірусом, який надавав доступ до усіх персональних даних, на особисті номери телефонів співробітників СБУ.

За допомогою "ботоферм" зловмисники намагались викрасти персональні дані співробітників СБУ. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. Цікаво Тероризували та залякували: на Херсонщині злочинців курували "злодії в законі" з Росії Зловмисники намагались викрасти дані співробітників СБУ За даними слідства, "ботоферми" використовували для спроби викрадення персональних даних співробітників СБУ.

співробітників СБУ. Зловмисники розсилали спам на особисті номери працівників.

працівників. У цих повідомленнях містилось посилання, натиснувши яке завантажувався архівний документ з вірусом .

архівний . Він надавав доступ до інформації , що містилась на уражених пристроях.

, що містилась на уражених пристроях. Зокрема, зловмисники отримували доступ до log-файлів з ключами доступу до банківської системи , поштових сервісів, облікових записів соцмереж тощо.

, поштових сервісів, облікових записів тощо. Заходи з викриття "ботоферм" проводили слідчі поліції Львівщини, оперативники Головного управління внутрішньої безпеки та кіберфахівці СБУ.

Правоохоронці викрили діяльність "ботоферм" / Фото Офіс генпрокурора Правоохоронці провели обшуки Правоохоронці провели обшуки за адресами розташування спецобладнання, під час яких вилучили: понад 1000 SIM-карток українських мобільних операторів;

GSM-шлюзи на 78 онлайн-каналів;

комп'ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням;

мобільні телефони;

флеш-накопичувачі та інші речові докази. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці намагаються встановити осіб, причетних до організації діяльності "ботоферм". Зауважте Провайдер на Донбасі незаконно використовував радіочастоти ЗСУ

Правоохоронці проводять розслідування / Фото Офіс генпрокурора