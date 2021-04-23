Викрадали дані співробітників СБУ: у Львові викрили діяльність "ботоферм" – фото

Джерело:Офіс генерального прокурора
Правоохоронці викрили у Львові діяльність "ботоферм". Вони використовувались для розсилки посилання з вірусом, який надавав доступ до усіх персональних даних, на особисті номери телефонів співробітників СБУ.
За допомогою "ботоферм" зловмисники намагались викрасти персональні дані співробітників СБУ. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Правоохоронці викрили діяльність "ботоферм" / Фото Офіс генпрокурора
Правоохоронці провели обшуки за адресами розташування спецобладнання, під час яких вилучили:
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці намагаються встановити осіб, причетних до організації діяльності "ботоферм".
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Правоохоронці проводять розслідування / Фото Офіс генпрокурора