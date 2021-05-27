Зловмисників затримали 5 березня. Їм загрожує до 12 років за ґратами.

До теми Вдавали поліцейських: у Львові банда рекетирів викрадала людей та вимагала викуп – фото

Чоловіки викрадали людей й вимагали в них гроші

  • "Смотрящий" за Личаківською виправною колонією організував та керував злочинним угрупованням.
  • Учасників банди він підібрав серед засуджених. До її складу увійшли 4 місцеві жителі, яких неодноразово судили за грабежі та злочини, пов'язані з наркотиками.
  • Після звільнення з колонії вони об'єдналися для спільної "роботи". Тоді до злочинної групи увійшли ще 4 львів'яни.
  • Зловмисники спеціалізувалися на грабежах, вимаганні грошей та викраденнях людей.
  • Правоохоронці встановили, що чоловіки були причетні до 4 таких злочинів. Суми викупів коливалися від 4 тисяч гривень до 10 тисяч євро.
  • Щоб отримати гроші вони викрадали людей або відбирали їхнє майно, поки ті не сплатять усю суму.
  • Зокрема зловмисники хотіли схилити жителя Рівненщини до придбання та розповсюдженням наркотиків.
  • Для цього вони розробили цілу схему – 2 зловмисників вдавали продавців "товару", а решта – правоохоронців.
  • Зловмисники вимагали у нього 10 тисяч доларів, щоб той міг уникнути кримінальної відповідальності.
  • В іншого постраждалого вони відібрали авто, щоб отримати від нього 2 тисячі доларів.


Зловмисники викрадали людей / Фото Нацполіції

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Зловмисникам повідомили про підозри

Слідчі організатору банди та 8 її учасникам про підозри за 4 статтями Кримінального кодексу:

  • викрадення людини;
  • грабіж;
  • вимагання;
  • незаконне заволодіння транспортним засобом.

Окрім того, "смотрящому" за Личаківською виправною колонією повідомлено про підозру за встановлення та поширення злочинного впливу. Наразі усі затримані перебувають під вартою.

Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 12 років у в'язниці. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.


Правоохоронці проводять розслідування / Фото Нацполіції