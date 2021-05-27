Зловмисників затримали 5 березня. Їм загрожує до 12 років за ґратами.
До теми Вдавали поліцейських: у Львові банда рекетирів викрадала людей та вимагала викуп – фото
Чоловіки викрадали людей й вимагали в них гроші
- "Смотрящий" за Личаківською виправною колонією організував та керував злочинним угрупованням.
- Учасників банди він підібрав серед засуджених. До її складу увійшли 4 місцеві жителі, яких неодноразово судили за грабежі та злочини, пов'язані з наркотиками.
- Після звільнення з колонії вони об'єдналися для спільної "роботи". Тоді до злочинної групи увійшли ще 4 львів'яни.
- Зловмисники спеціалізувалися на грабежах, вимаганні грошей та викраденнях людей.
- Правоохоронці встановили, що чоловіки були причетні до 4 таких злочинів. Суми викупів коливалися від 4 тисяч гривень до 10 тисяч євро.
- Щоб отримати гроші вони викрадали людей або відбирали їхнє майно, поки ті не сплатять усю суму.
- Зокрема зловмисники хотіли схилити жителя Рівненщини до придбання та розповсюдженням наркотиків.
- Для цього вони розробили цілу схему – 2 зловмисників вдавали продавців "товару", а решта – правоохоронців.
- Зловмисники вимагали у нього 10 тисяч доларів, щоб той міг уникнути кримінальної відповідальності.
- В іншого постраждалого вони відібрали авто, щоб отримати від нього 2 тисячі доларів.
Зловмисники викрадали людей / Фото Нацполіції
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Зловмисникам повідомили про підозри
Слідчі організатору банди та 8 її учасникам про підозри за 4 статтями Кримінального кодексу:
- викрадення людини;
- грабіж;
- вимагання;
- незаконне заволодіння транспортним засобом.
Окрім того, "смотрящому" за Личаківською виправною колонією повідомлено про підозру за встановлення та поширення злочинного впливу. Наразі усі затримані перебувають під вартою.
Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 12 років у в'язниці. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Нацполіції