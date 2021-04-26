Викрали понад 800 тисяч гривень з автівки: правоохоронці затримали 2 львів'ян – відео
Львівські правоохоронці затримали 2 чоловіків, які 30 березня вкрали з автівки тернопільця понад 800 тисяч гривень. Чоловікам загрожує до 12 років у в'язниці.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився на території однієї з львівських АЗС. Чоловік лишив у портфелі, який лежав в автівці, понад 800 тисяч гривень.
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У тернополянина вкрали з автівки понад 800 тисяч гривень
- Тернополянин 30 березня близько 19:50 зателефонував у поліцію.
- Він розповів, що з його автівки Citroen C4 Picasso викрали портфель зі значною сумою грошей.
- На місце події негайно виїхали правоохоронці.
- Вони встановили, що зловмисники проникли в автівку на території однієї з АЗС на проспекті Чорновола.
- З салону автомобіля вони викрали портфель, у якому лежали 805 тисяч гривень.
- Правоохоронці, вивчивши відео з камер спостереження, встановили зловмисників, які були причетні до крадіжки.
- Ними виявились 2 львів'ян віком 31 та 38 років.
Дивіться відео, як правоохоронці затримали зловмисників:
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Правоохоронці продовжують проводити розслідування
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у "крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах або організованою групою". Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Суд вже обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 1 мільйону гривень застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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