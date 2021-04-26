Викрали понад 800 тисяч гривень з автівки: правоохоронці затримали 2 львів'ян – відео

Джерело:поліція Львівщини
Львівські правоохоронці затримали 2 чоловіків, які 30 березня вкрали з автівки тернопільця понад 800 тисяч гривень. Чоловікам загрожує до 12 років у в'язниці.
Інцидент трапився на території однієї з львівських АЗС. Чоловік лишив у портфелі, який лежав в автівці, понад 800 тисяч гривень.
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Дивіться відео, як правоохоронці затримали зловмисників:
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Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у "крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах або організованою групою". Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Суд вже обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 1 мільйону гривень застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.