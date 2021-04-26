Викрали понад 800 тисяч гривень з автівки: правоохоронці затримали 2 львів'ян – відео

Львівські правоохоронці затримали 2 чоловіків, які 30 березня вкрали з автівки тернопільця понад 800 тисяч гривень. Чоловікам загрожує до 12 років у в'язниці.

Інцидент трапився на території однієї з львівських АЗС. Чоловік лишив у портфелі, який лежав в автівці, понад 800 тисяч гривень.

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У тернополянина вкрали з автівки понад 800 тисяч гривень

Тернополянин 30 березня близько 19:50 зателефонував у поліцію.

Він розповів, що з його автівки Citroen C4 Picasso викрали портфель зі значною сумою грошей.

На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Вони встановили, що зловмисники проникли в автівку на території однієї з АЗС на проспекті Чорновола.

З салону автомобіля вони викрали портфель, у якому лежали 805 тисяч гривень.

Правоохоронці, вивчивши відео з камер спостереження, встановили зловмисників, які були причетні до крадіжки.

Ними виявились 2 львів'ян віком 31 та 38 років.

Дивіться відео, як правоохоронці затримали зловмисників:

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Правоохоронці продовжують проводити розслідування

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у "крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах або організованою групою". Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Суд вже обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 1 мільйону гривень застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.