Викрали людину та вимагали 3,7 тисячі доларів: у Львові затримали злочинну групу – фото
У Львові правоохоронці затримали зловмисників. Чоловіки викрали 31-річного чоловіка та, погрожуючи фізичною розправою, вимагали 3,7 тисячі доларів.
Зловмисники викрали чоловіка на заправці у Пустомитівському районі. Слідчі вже оголосили чоловікам про підозру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як зловмисники викрали чоловіка
- У квітні 2019 року на одній з автозаправних станцій у Пустомитівському районі, 3 чоловіків викрали 31-річного місцевого жителя. Зловмисники силоміць заштовхали його в автівку Volkswagen Golf та повезли у невідомому керунку.
- Чоловіки погрожували постраждалому фізичною розправою та вимагали 3,7 тисячі доларів.
- Пізніше, під час отримання частини грошей, правоохоронці затримали одного зі зловмисників – 30-річного жителя Жовківського району.
- Двоє його спільників переховувались й слідчі оголосили їх у розшук.
- 6 листопада 2020 року правоохоронцям вдалось затримати ще одного зловмисника – 52-річного жителя Пустомитівського району.
- А вже 24 листопада правоохоронці встановили місцеперебування його спільника – 46-річного жителя Сокальщини.
- Слідчі встановили, що чоловіки були організаторами злочинного угрупування, яке займалося вимаганням та викраденням людей.
- Під час затримання один зі зловмисників чинив опір правоохоронцям та намагався втекти. Проте йому не вдалось цього зробити.
Правоохоронці затримали усіх учасників злочинного угрупування / Фото поліції Львівщини
Що загрожує чоловікам за викрадення людини
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру в вимаганні та викраденні людини. Максимальне покарання, яке загрожує злочинній групі, – до 7 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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