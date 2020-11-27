У Львові правоохоронці затримали зловмисників. Чоловіки викрали 31-річного чоловіка та, погрожуючи фізичною розправою, вимагали 3,7 тисячі доларів.

Зловмисники викрали чоловіка на заправці у Пустомитівському районі. Слідчі вже оголосили чоловікам про підозру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як зловмисники викрали чоловіка

У квітні 2019 року на одній з автозаправних станцій у Пустомитівському районі, 3 чоловіків викрали 31-річного місцевого жителя . Зловмисники силоміць заштовхали його в автівку Volkswagen Golf та повезли у невідомому керунку.

. Зловмисники Volkswagen Golf та повезли у невідомому керунку. Чоловіки погрожували постраждалому фізичною розправою та вимагали 3,7 тисячі доларів .

. Пізніше, під час отримання частини грошей, правоохоронці затримали одного зі зловмисників – 30-річного жителя Жовківського району.

Двоє його спільників переховувались й слідчі оголосили їх у розшук .

. 6 листопада 2020 року правоохоронцям вдалось затримати ще одного зловмисника – 52-річного жителя Пустомитівського району.

А вже 24 листопада правоохоронці встановили місцеперебування його спільника – 46-річного жителя Сокальщини.

Слідчі встановили, що чоловіки були організаторами злочинного угрупування , яке займалося вимаганням та викраденням людей.

, яке займалося вимаганням та викраденням людей. Під час затримання один зі зловмисників чинив опір правоохоронцям та намагався втекти. Проте йому не вдалось цього зробити.



Правоохоронці затримали усіх учасників злочинного угрупування / Фото поліції Львівщини

Що загрожує чоловікам за викрадення людини

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру в вимаганні та викраденні людини. Максимальне покарання, яке загрожує злочинній групі, – до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.