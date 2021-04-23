Викрав платіжні термінали: львів'янина засудили до 3 років в'язниці

У Львові суд виніс вирок чоловікові, який вкрав 2 платіжні термінали. Його визнали винним у крадіжці та призначили покарання – 3 роки у в'язниці.

Перша крадіжка відбулась у листопаді 2019 року. Чоловік вчинив її у складі злочинної групи.

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Львів'янин вкрав платіжні термінали

За матеріалами справи, вночі 15 листопада злочинна група, якою керував підсудний, викрала платіжний термінал компанії "Абекор".

Інцидент трапився на вулиці Марка Вовчка.

Сам термінал коштував 20 тисяч гривень, а в ньому були ще 9,6 тисячі гривень.

Друга крадіжка трапилась 10 січня 2019 року.

Злочинна група викрала платіжний термінал "Банку інвестицій та заощаджень" на вулиці Шараневича.

Суд встановив, що вартість збитків від цієї крадіжки була 23,7 тисячі гривень

Як відбувалось судове засідання

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Львів'янин розповів, що після крадіжки терміналу, він разом зі співучасниками забрав звідти гроші. Пустий термінал зловмисники викинули під міст на вулиці Городоцькій.

Суддя Залізничного районного суду Іванна Іванюк, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним у крадіжці, яка завдала значної шкоди. Львів'янину призначили покарання – 3 роки у в'язниці. За українським законодавством, чоловік ще може оскаржити цей вирок в апеляційному суді.