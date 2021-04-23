Викрав платіжні термінали: львів'янина засудили до 3 років в'язниці

Джерело:ZAXID.NET
У Львові суд виніс вирок чоловікові, який вкрав 2 платіжні термінали. Його визнали винним у крадіжці та призначили покарання – 3 роки у в'язниці.
Перша крадіжка відбулась у листопаді 2019 року. Чоловік вчинив її у складі злочинної групи.
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Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Львів'янин розповів, що після крадіжки терміналу, він разом зі співучасниками забрав звідти гроші. Пустий термінал зловмисники викинули під міст на вулиці Городоцькій.
Суддя Залізничного районного суду Іванна Іванюк, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним у крадіжці, яка завдала значної шкоди. Львів'янину призначили покарання – 3 роки у в'язниці. За українським законодавством, чоловік ще може оскаржити цей вирок в апеляційному суді.