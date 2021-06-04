Перша ДТП трапилась в одному з сіл Львівського району, а інша – у Львові. Правоохоронці встановлюють обставини аварій.

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Мотоцикліст влетів у стовп та загинув

  • Смертельна аварія за участю мотоцикліста сталася о 22:30 в одному з сіл біля Львова.
  • Правоохоронці встановили, що 49-річний місцевий житель, водій мотоциклу Viper, не впорався з керуванням.
  • Він вилетів за межі дороги та зіштовхнувся з електроопорою.
  • Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми. Він помер на місці аварії.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
  • Наразі вони намагаються встановити точні обставини та причини аварії.

Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото
Водій вилетів з дороги у стовп / Фото поліції Львівщини

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Мотоцикліст зіштовхнувся з легковиком

  • Інша аварія трапилась у Львові о 18:40.
  • 20-річний мотоцикліст на вулиці Городоцькій зіштовхнувся з автівкою Peugeot.
  • За кермом легковика перебував 24-річний львів'янин.
  • Внаслідок аварії мотоцикліст також травмувався, проте, на щастя, не смертельно.
  • Медики відвезли його у лікарню.
  • За цим фактом правоохоронці також відкрили кримінальне провадження.
  • Наразі вони проводять досудове розслідування.

Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото
Мотоцикліст зіштовхнувся з автівкою Peugeot / Фото поліції Львівщини

Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото
Правоохоронці встановлюють обставини обох ДТП / Фото поліції Львівщини